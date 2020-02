$!Arrecia guerra de declaraciones tras escándalo de Astros de Houston

Entrevistado por MLB Network, Correa respondió a las críticas lanzadas un día antes por Bellinger, el Jugador Más Valioso de la temporada anterior en la Liga Nacional.

“Tengo un problema cuando los jugadores salen ahí sin conocer los hechos. No están informados de la situación y simplemente salen ahí, frente a las cámaras y hablan. Y para mí eso no está bien, en absoluto”, dijo Correa. “O él no sabe leer o es muy malo en comprensión de lectura o simplemente no está nada informado”.

En el campamento de los Dodgers en Glendale, Arizona, unos cuantos peloteros miraron la entrevista con Correa en la televisión, dentro del clubhouse.

Kenley Jansen, cerrador de Los Ángeles, dice que se está cansando de lo mismo, y preferiría olvidar lo que ocurrió en 2017.

Consideró que lo que hicieron los Astros fue peor que los escándalos pasados de esteroides y apuestas en las Grandes Ligas, por lo que sugirió una forma en que las mayores pudieron haber castigado a Houston.

“Debieron permitirles jugar la temporada, pero prohibir que avanzaran a los playoffs”, opinó.

Y la polémica siguió.

El viernes, Bellinger dijo que los Astros “estuvieron haciendo trampa por tres años”, y criticó en específico al intermedista venezolano José Altuve.