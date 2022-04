Los equipos de Nueva York lideran el Este de las Grandes Ligas

Los Yanquis de Nueva York, División Este Liga Americana; Mellizos de Minnesota en la Central y Angelinos de Los Ángeles en el Oeste, mientras que en la Liga Nacional los Mets de Nueva York en el Este, Cerveceros de Milwaukee en la Central y los Gigantes de San Francisco en el Oeste, amanecieron lideran las posiciones en las Grandes Ligas, luego de la jornada del 27 de abril del 2022.

Eric Hosmer de los Padres de San Diego en la Liga Nacional y Xander Bogaerts de los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana, amanecieron liderando el departamento de bateo de ambos circuitos y el dominicano José Ramírez se mantiene como el mejor dominicano en ese renglón.

El criollo de los Guardianes de Cleveland batea para promedio de .344 y también lidera las Grandes Ligas en carreras empujadas con 21.

Aquí las estadísticas de la MLB, publicadas por la AP, luego de la jornada del 27 de abril del 2022.

Eric Hosmer de los Padres de San Diego, batea para .390 y lidera a los bateadores en la Liga Nacional.

Lideres de bateo en la Liga Nacional

BATEO. Hosmer, San Diego, .410; Arenado, St. Louis, .375; M.Machado, San Diego, .366; Hayes, Pittsburgh, .351; Happ, Chicago, .340; Bell, Washington, .333; Suzuki, Chicago, .333; Wendle, Miami, .333; N.Castellanos, Philadelphia, .329; Olson, Atlanta, .329.

CARRERAS. Betts, Los Angeles, 17; Harper, Philadelphia, 17; M.Machado, San Diego, 16; Estrada, San Francisco, 14; Wills.Contreras, Chicago, 13; Freeman, Los Angeles, 13; Soto, Washington, 13; Suzuki, Chicago, 13; Adames, Milwaukee, 12; Lindor, New York, 12; S.Marte, New York, 12; Profar, San Diego, 12; Realmuto, Philadelphia, 12.

EMPUJADAS. Cron, Colorado, 18; Arenado, St. Louis, 17; T.Turner, Los Angeles, 16; Alonso, New York, 16; Chisholm Jr., Miami, 15; Profar, San Diego, 15; S.Marte, New York, 15; Suzuki, Chicago, 14; Wisdom, Chicago, 13; Bell, Washington, 13; Harper, Philadelphia, 13; Lindor, New York, 13.

HITS. M.Machado, San Diego, 26; Hosmer, San Diego, 25; Arenado, St. Louis, 24; N.Castellanos, Philadelphia, 23; Olson, Atlanta, 23; Freeman, Los Angeles, 22; C.Hernandez, Washington, 21; Lindor, New York, 21; T.Turner, Los Angeles, 21; 9 tied at 20.

DOBLES. Olson, Atlanta, 9; E.Escobar, New York, 8; K.Farmer, Cincinnati, 7; Harper, Philadelphia, 7; Arenado, St. Louis, 6; Wills.Contreras, Chicago, 6; Hayes, Pittsburgh, 6; Hosmer, San Diego, 6; M.Machado, San Diego, 6; McMahon, Colorado, 6; Riley, Atlanta, 6.

TRIPLES. Chisholm Jr., Miami, 2; Cronenworth, San Diego, 2; J.Sánchez, Miami, 2; Wong, Milwaukee, 2; 21 tied at 1.

JONRONES. Cron, Colorado, 7; Pederson, San Francisco, 6; Albies, Atlanta, 6; Profar, San Diego, 5; Arenado, St. Louis, 5; 13 tied at 4.

BASES ROBADAS. Bader, St. Louis, 4; Chisholm Jr., Miami, 4; Duggar, San Francisco, 4; Edman, St. Louis, 4; S.Marte, New York, 4; 10 empatados con 3.

Renglón de lanzadores

GANADOS. Musgrove, San Diego, 3-0; Scherzer, New York, 3-0; P.López, Miami, 3-0; Megill, New York, 3-0; Rodón, San Francisco, 3-0; Kershaw, Los Angeles, 3-0; Peters, Pittsburgh, 3-0; Bassitt, New York, 3-1; 7 tied at 2-0.

EFECTIVIDAD. P.López, Miami, 0.39; Bumgarner, Arizona, 1.00; Rodón, San Francisco, 1.17; Mikolas, St. Louis, 1.21; Gonsolin, Los Ángeles, 1.59; M.Kelly, Arizona, 1.69; Burnes, Milwaukee, 1.75; Alcantara, Miami, 1.78; Scherzer, New York, 1.80; Musgrove, San Diego, 2.16.

PONCHADOS. Rodón, San Francisco, 38; Burnes, Milwaukee, 33; Scherzer, New York, 33; Gray, Washington, 28; Bassitt, New York, 26; Wright, Atlanta, 26; Musgrove, San Diego, 25; Aa.Nola, Philadelphia, 25; Manaea, San Diego, 24; 7 tied at 23.

Lideres de bateo en la Liga Americana

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/28/ap22118106126704-94cafa8f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/28/ap22118106126704-94cafa8f.jpg Xander Bogaerts de los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana, con promedio de .397, lidera el renglón de bateo en el nuevo circuito. (CHRISTOPHER KATSAROV/THE CANADIAN PRESS VIA AP)

BATEO. Bogaerts, Boston, .397; Benintendi, Kansas City, .379; France, Seattle, .366; Arraez, Minnesota, .365; Choi, Tampa Bay, .357; J.Crawford, Seattle, .349; Trout, Los Angeles, .347; Ramírez, Cleveland, .344; N.Lowe, Texas, .343; Kwan, Cleveland, .341.

ANOTADAS. Straw, Cleveland, 15; Devers, Boston, 13; Franco, Tampa Bay, 13; Ohtani, Los Angeles, 13; Rizzo, New York, 13; Trout, Los Angeles, 13; Bogaerts, Boston, 12; Frazier, Seattle, 12; A.García, Texas, 12; Springer, Toronto, 12.

EMPUJADAS. Ramírez, Cleveland, 21; France, Seattle, 21; Rizzo, New York, 18; Marsh, Los Angeles, 14; Brown, Oakland, 13; Verdugo, Boston, 13; Guerrero Jr., Toronto, 13; Vaughn, Chicago, 12; Bregman, Houston, 12; Stanton, New York, 12; Franco, Tampa Bay, 12.

HITS. Bogaerts, Boston, 29; France, Seattle, 26; N.Lowe, Texas, 24; Franco, Tampa Bay, 23; Benintendi, Kansas City, 22; J.Crawford, Seattle, 22; Devers, Boston, 22; Ramírez, Cleveland, 22; Guerrero Jr., Toronto, 21; Springer, Toronto, 21.

DOBLES. Martinez, Boston, 8; Bogaerts, Boston, 7; Franco, Tampa Bay, 7; Gurriel, Houston, 7; K.Hernández, Boston, 7; O.Miller, Cleveland, 7; S.Murphy, Oakland, 7; Arozarena, Tampa Bay, 6; Devers, Boston, 6; Ramírez, Cleveland, 6; Suárez, Seattle, 6.

TRIPLES. Giménez, Cleveland, 2; J.Lowe, Tampa Bay, 2; Meadows, Detroit, 2; 22 tied at 1.

JONRON. Rizzo, New York, 8; Buxton, Minnesota, 6; Trout, Los Angeles, 5; S.Perez, Kansas City, 5; Guerrero Jr., Toronto, 5; France, Seattle, 5; Alvarez, Houston, 4; Vaughn, Chicago, 4; Kepler, Minnesota, 4; Judge, New York, 4; Ramírez, Cleveland, 4; Springer, Toronto, 4; Franco, Tampa Bay, 4.

BASES ROBADAS. Mateo, Baltimore, 7; J.Rodríguez, Seattle, 6; Mondesi, Kansas City, 5; Robert, Chicago, 5; Straw, Cleveland, 4; 9 tied at 3.

Renglón de lanzadores

GANADOS. Cimber, Toronto, 4-0; Gilbert, Seattle, 3-0; Manoah, Toronto, 3-0; Bundy, Minnesota, 3-0; Ryan, Minnesota, 3-1; Wacha, Boston, 2-0; Blackburn, Oakland, 2-0; L.Severino, New York, 2-0; Syndergaard, Los Angeles, 2-0; M.King, New York, 2-0; Burke, Texas, 2-0; R.López, Chicago, 2-0.

EFECTIVDAD. Gilbert, Seattle, 0.40; Ryan, Minnesota, 1.17; Plesac, Cleveland, 1.53; Wacha, Boston, 1.77; Verlander, Houston, 1.90; Manoah, Toronto, 2.00; Gausman, Toronto, 2.19; McClanahan, Tampa Bay, 2.46; Keller, Kansas City, 2.55; Montgomery, New York, 2.70.

PONCHADOS. Gausman, Toronto, 31; McClanahan, Tampa Bay, 31; Cease, Chicago, 28; Ohtani, Los Angeles, 26; Cortes Jr., New York, 25; Montas, Oakland, 25; Ryan, Minnesota, 25; Eovaldi, Boston, 24; Bieber, Cleveland, 22; Gilbert, Seattle, 22.

Resultados de ayer en MLB NY. Mets 5, Cardenales 10

Kansas 3, Medias Blancas 7

LA. Dodgers 1, Arizona 3

Milwaukee 3, Pittsburgh 1

San Diego 8, Cincinnati 5

Seattle 2, Tampa 3

Colorado 3, Filadelfia 7

Miami 2, Washington 1

Baltimore 2, NY. Yankees 5

Boston 7, Toronto 1

Cachorros 6, Atlanta 3

Detroit 0, Minnesota 5

Houston 4, Texas 3

Cleveland 5, LA. Angelinos 9

Oakland 1, Seattle 0.