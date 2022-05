Dominicanos imponen ritmo en bateo entre Latinos en MLB

Manny Machado de los Padres de San Diego, Liga Nacional (LN), promedia .375 para ocupar de la segunda posición la segunda mejor posición en MLB, liderando a los latinos, luego de la jornada del 3 de mayo del 2022. Ha conectado 33 hits en 88 turnos oficiales.

El mejor bateador de las Grandes Ligas es Eric Hosmer, también de San Diego, con promedio de .382, 29 indiscutibles en 76 turnos oficiales.

El también criollo José Ramírez de los Guardianes de Cleveland, Liga Americana (LA), es el mejor en el viejo circuito en segundo entre los latinos en el listado general con promedio de .341, 28 hits en 82 turnos oficiales; seguido Wander Franco, Rays de Tampa, LA, .319; Rafael Devers Medias Rojas de Boston (LA), .297.

Posiciones de los equipos

Los Yankees de Nueva York, en racha de 11 victorias, lideran la División Este de la Liga Americana con 18-6. En esa división, también son los mejores como locales con 10-3 y en la ruta con 8-3.

Los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore han perdido dos partidos cada uno, para liderar la racha negativa.

En la División Central mandan los Mellizos de Minnesota (15-9); lo mismo que en racha de victorias con cuatro, mientras que en derrotas, Detroit tiene una; en la casa los líderes están 8-4 y en la ruta 7-5 para ser los mejores.

Los Angelinos de Los Ángeles están liderando el Oeste con 15-10; los Vigilantes de Texas en racha de victorias con tres y en derrotas están los Atléticos de Oakland con cinco.

En la casa los Marineros de Seattle están 7-2 y en la ruta los Astros de Houston compilan récord de 9-7.

En el Este de la Liga Nacional, los Mets de Nueva York lideran sobre los demás con 18-8, también son los mejores en la casa y en la ruta con igual récord, 9-4; está en dos su racha de victorias empatado con los Nacionales de Washington, mientras que en derrotas, los Marlins de Miami están con tres.

Los Cerveceros de Milwaukee lideran en la Central con 16-8; también en la ruta y en la casa con 8-4; ganaron su último partido (todos los demás perdieron), y en derrotas con siete, están los Rojos de Cincinnati.

En el Oeste los Dodgers mandan con marca de 15-7; tienen 9-2 en la casa para ser los mejores; los Padres de San Diego son los dueños de la ruta con 9-4; Dodgers y Arizona Diamondbacks tienen dos triunfos y los Gigantes de San Francisco, dos derrotas.

Aquí los líderes Según AP

Liga Nacional

BATEO. Hosmer, San Diego, .382; M.Machado, San Diego, .375; Bell, Washington, .366; Arenado, St. Louis, .354; McNeil, New York, .349; Grichuk, Colorado, .333; Hayes, Pittsburgh, .333; Edman, St. Louis, .316; Chisholm Jr., Miami, .313; Freeman, Los Angeles, .309.

CARRERAS. Betts, Los Angeles, 21; M.Machado, San Diego, 20; Soto, Washington, 19; Harper, Philadelphia, 18; Realmuto, Philadelphia, 17; Adames, Milwaukee, 16; Bell, Washington, 16; Estrada, San Francisco, 15; C.Hernandez, Washington, 15; Joe, Colorado, 15; Lindor, New York, 15.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/04/un-jugador-de-béisbol-con-un-guante-en-la-mano-1d4f6a6f.jpg Eric Hosmer de los Padres de San Diego en la Liga Nacional, lidera el bateo en las Grandes Ligas (AP/JEFF DEAN)

EMPUJADAS. Cron, Colorado, 22; Alonso, New York, 21; Chisholm Jr., Miami, 19; T.Turner, Los Angeles, 18; Arenado, St. Louis, 18; Bell, Washington, 18; S.Marte, New York, 18; Adames, Milwaukee, 17; Schwarber, Philadelphia, 16; M.Machado, San Diego, 16.

HITS. M.Machado, San Diego, 33; Bell, Washington, 30; Arenado, St. Louis, 29; C.Hernandez, Washington, 29; Hosmer, San Diego, 29; McNeil, New York, 29; Olson, Atlanta, 28; Cron, Colorado, 27; Alonso, New York, 26; Franco, Washington, 26; Riley, Atlanta, 26.

DOBLES. Olson, Atlanta, 11; Arenado, St. Louis, 8; E.Escobar, New York, 8; K.Farmer, Cincinnati, 7; Harper, Philadelphia, 7; Ya.Hernandez, Washington, 7; M.Machado, San Diego, 7; K.Marte, Arizona, 7; McNeil, New York, 7; Riley, Atlanta, 7; Swanson, Atlanta, 7; Wisdom, Chicago, 7.

TRIPLES. Chisholm Jr., Miami, 3; Cronenworth, San Diego, 2; J.Sánchez, Miami, 2; Wong, Milwaukee, 2; 21 empatados con 1.

JONRON. Cron, Colorado, 9; Schwarber, Philadelphia, 7; Riley, Atlanta, 7; Pederson, San Francisco, 6; Arenado, St. Louis, 6; C.Walker, Arizona, 6; Adames, Milwaukee, 6; Albies, Atlanta, 6; Tellez, Milwaukee, 5; Profar, San Diego, 5; Renfroe, Milwaukee, 5; Soto, Washington, 5; Alonso, New York, 5.

ROBADAS. Bader, St. Louis, 6; Edman, St. Louis, 5; Chisholm Jr., Miami, 4; Duggar, San Francisco, 4; M.Machado, San Diego, 4; S.Marte, New York, 4; T.Turner, Los Angeles, 4; Wendle, Miami, 4; Wong, Milwaukee, 4; 9 empatados con 3.

LANZADORES/GANADOS. Musgrove, San Diego, 4-0; Scherzer, New York, 4-0; Megill, New York, 4-0; Kuhl, Colorado, 3-0; Kershaw, Los Angeles, 3-0; Rodón, San Francisco, 3-0; Peters, Pittsburgh, 3-0; Wright, Atlanta, 3-1; Webb, San Francisco, 3-1; Buehler, Los Angeles, 3-1; P.López, Miami, 3-1; Woodruff, Milwaukee, 3-1; Matz, St. Louis, 3-1.

EFECTIVIDAD. Rodón, San Francisco, 1.17; M.Kelly, Arizona, 1.27; Mikolas, St. Louis, 1.52; P. López, Miami, 1.61; Wright, Atlanta, 1.74; Kuhl, Colorado, 1.90; Burnes, Milwaukee, 1.93; Lauer, Milwaukee, 1.93; Megill, New York, 1.93; Musgrove, San Diego, 1.97.

PONCHADOS. Burnes, Milwaukee, 43; Scherzer, New York, 42; Rodón, San Francisco, 38; Wright, Atlanta, 37; Bassitt, New York, 34; Lauer, Milwaukee, 34; Aa.Nola, Philadelphia, 34; Musgrove, San Diego, 33; Gray, Washington, 31; Woodruff, Milwaukee, 31.

Liga Americana

BATEO. Ward, Los Angeles, .371; Benintendi, Kansas City, .367; J.Crawford, Seattle, .357; Bogaerts, Boston, .356; France, Seattle, .347; Ramírez, Cleveland, .341; Anderson, Chicago, .329; Franco, Tampa Bay, .322; Meadows, Detroit, .319; Trout, Los Angeles, .319.

CARRERAS. Judge, New York, 17; Ohtani, Los Angeles, 17; Springer, Toronto, 17; Straw, Cleveland, 17; Trout, Los Angeles, 17; Ward, Los Angeles, 16; 8 empatados con 15.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/04/un-jugador-de-béisbol-de-rojo-y-blanco-a565d109.jpg El dominicano José Ramírez de los Guardianes de Cleveland, es el mejor en bateo entre los latinos que militan en la Liga Americana. (AP/MARCIO JOSE SANCHEZ)

EMPUJADAS. Ramírez, Cleveland, 28; Rizzo, New York, 21; France, Seattle, 21; Judge, New York, 19; A. García, Texas, 18; Guerrero Jr., Toronto, 16; Stanton, New York, 16; Marsh, Los Angeles, 15; Tucker, Houston, 15; 5 empatados con 14.

HITS. France, Seattle, 33; Bogaerts, Boston, 31; J.Crawford, Seattle, 30; Devers, Boston, 30; Benintendi, Kansas City, 29; Franco, Tampa Bay, 28; Ramírez, Cleveland, 28; Judge, New York, 27; Anderson, Chicago, 26; N.Lowe, Texas, 26; Springer, Toronto, 26.

DOBLES. Gurriel, Houston, 10; O.Miller, Cleveland, 9; Arozarena, Tampa Bay, 8; Bogaerts, Boston, 8; Franco, Tampa Bay, 8; K.Hernández, Boston, 8; Larnach, Minnesota, 8; J. Martinez, Boston, 8; 6 empatados con 7.

TRIPLES. Giménez, Cleveland, 2; J.Lowe, Tampa Bay, 2; Meadows, Detroit, 2; 22 empatados con 1.

JONRÓN. Rizzo, New York, 9; Judge, New York, 9; Alvarez, Houston, 8; Buxton, Minnesota, 7; Ramírez, Cleveland, 7; Trout, Los Angeles, 6; Guerrero Jr., Toronto, 6; Springer, Toronto, 6; empatados con 5.

ROBADAS. J. Rodríguez, Seattle, 9; Mateo, Baltimore, 7; Mondesi, Kansas City, 5; Robert, Chicago, 5; Straw, Cleveland, 5; A. García, Texas, 4; Locastro, New York, 4; Ohtani, Los Angeles, 4; Tucker, Houston, 4; Walls, Tampa Bay, 4; Witt Jr., Kansas City, 4.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/04/reynaldo-lopez-ap-charlie-riedel-9-de-septiembre-del-2021-77e083a9.jpg El lanzador dominicano Reynaldo López de los Medias Blancas de Chicago, tiene 3-0 y está entre los líderes ganadores de MLB, luego de la jornada del 3 de mayo del 2022. (AP/CHARLIE RIEDEL/ARCHIVO)

LANZADORES/GANADOS. Manoah, Toronto, 4-0; Gilbert, Seattle, 4-0; Cimber, Toronto, 4-1; Wacha, Boston, 3-0; Blackburn, Oakland, 3-0; Burke, Texas, 3-0; R. López, Chicago, 3-0; Cease, Chicago, 3-1; Ryan, Minnesota, 3-1; Lorenzen, Los Angeles, 3-1; Bundy, Minnesota, 3-1.

EFECTIVIDAD. Gilbert, Seattle, 0.64; Kopech, Chicago, 1.17; Wacha, Boston, 1.39; Manoah, Toronto, 1.45; Zimmermann, Baltimore, 1.48; Ryan, Minnesota, 1.63; Verlander, Houston, 1.73; Keller, Kansas City, 1.74; Gausman, Toronto, 2.27; Bieber, Cleveland, 2.46.

PONCHADOS. McClanahan, Tampa Bay, 42; Gausman, Toronto, 41; Cease, Chicago, 39; Eovaldi, Boston, 32; Manoah, Toronto, 32; Montás, Oakland, 31; Ohtani, Los Angeles, 30; Bieber, Cleveland, 29; Cortes Jr., New York, 28; Ryan, Minnesota, 28; Verlander, Houston, 28.