Filis se queda sin cuatro peloteros ante Toronto por no estar vacunados

El lanzador abridor de los Filis de Filadelfia Aaron Nola lanza en la primera entrada del duelo ante los Cardenales de Arizona el 11 de julio del 2022. (AP Foto/Jeff Roberson) ( THE ASSOCIATED PRESS )

Los Filis de Filadelfia no contarán con J.T. Realmuto, Alec Bohm, Aaron Nola y Kyle Gibson para la serie de dos encuentros en Toronto debido a las restricciones de Canadá para viajeros no vacunados contra el COVID-19.

Nola inició el juego de Filadelfia ante San Luis en el montículo, pero no tiene programado lanzar ante los Azulejos en la serie que comienza el martes. Bohm abandonó el juego del lunes con una posible lesión en la mano.

El presidente de operaciones del equipo Dave Dombrowski le comentó a los reporteros antes del encuentro que cuatro jugadores ingresarán a la lista de restricciones y no recibirán dos días de pago y tiempo de servicio de las Grandes Ligas de acuerdo con los términos del acuerdo de contrato colectivo de la MLB.

“No voy a dejar que Canadá me diga qué pongo o no en mi cuerpo por un poco de dinero”, dijo Realmuto, tres veces elegido al Juego de Estrellas. “No vale la pena”.

“Soy un deportista profesional saludable de 31 años”, agregó. “Sólo no siento que sea necesario ponérmela. Me ha dado COVID un par de veces, síntomas muy leves, cuando primero surgió. Cuando llegó el momento de decidir vacunarme o no, hablé con un par de doctores y les conté mi historia y realmente decidí que no la necesitaba. No lo iba a hacer simplemente por que me dijeron”.

La resonancia en el dedo de Bohm resultó negativa para una fractura y podría evitar ingresar a la lista de lesionados. De ingresar ahí no lo añadirán a la lista de restricciones.

El pelotero de 25 años le informó a los reporteros antes del encuentro que esperaba que “su decisión personal” no afectara a todo el equipo.

“Si, eso es lo difícil de esto", indicó Bohm. “Desearía que no tuviera que ser así. Es una decisión personal. Tomé una decisión y hay consecuencias que vienen con eso y las tengo que sufrir. Es lo que es”.