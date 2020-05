$!Las lecciones que dejó Jordan como jugador de béisbol

Creía que si se dedicaba a hacer algo, lo podía lograr. No conocía a nadie que trabajase más que él o que fuese más inteligente que él. Si se ve desde esa óptica, sus 127 partidos con los Barones no fueron un éxito. Pero si lo ves de otra forma, fue un éxito monumental. ¿Cuántos hombres de 31 años con exactamente cero experiencia en el béisbol profesional se ponen un uniforme y disputan 127 encuentros?

• ¿Jordan le dio un zapatazo a ejecutivo? Así ocurrió

Se bajó del carro y bateó .202 en Doble-A. Luego fue a la Liga Otoñal de Arizona, un circuito reservado para los mejores prospectos, y bateó .252. Eso es lo que realmente impacta.

Sólo un atleta increíblemente talentoso puede hacer algo así. Además, se estaba ajustando a los pitcheos en curva, y si hubiese seguido adelante, no tengo dudas de que hubiese llegado a las Mayores.

Hasta Francona afirma lo mismo en el documental, estimando que Jordan necesitaba 1,500 visitas al plato en las menores para convertirse en ligamayorista.

Creo que Jordan siempre iba a regresar a la NBA la primavera siguiente. Creo que, como apunta el documental, estaba extenuado mentalmente del basket y necesitaba el béisbol para recargar baterías.

La teoría más común es que el parón del béisbol de 1994-1995 lo mandó de regreso a la NBA. Supongo que nunca sabremos de verdad.

3. El hombre sabe perfectamente quién es y lo disfruta

“A mí nunca me dieron las cosas en una cucharilla de plata”, me dijo Jordan un día. “Ése no soy yo. Ésta no es la primera vez que viajo en un autobús”. Para entender parte de lo que convirtió a Michael Jordan en ese grandioso jugador de baloncesto, más allá de todo el talento atlético, su temporada en Birmingham da una idea bastante clara. ¿Miedo a fallar? ¿Quedar avergonzado? Por favor.

• Michael Jordan y el béisbol: La historia real

Jordan afrontó el reto de las ligas menores de la misma manera en la que afrontó el resto de las cosas en su vida. No le tenía miedo a nada y la idea de fallar no le pasaba por la cabeza.

Tuvo la misma actitud cuando los Washington Wizards lo pusieron a cargo de su departamento de operaciones de baloncesto en enero del 2000. Él creía que iba a armar un equipo campeón. Terminó entendiendo luego que los retos eran diferentes.