$!Reglas de Béisbol: uso del bateador designado, su participación y salida del juego

En softbol no se conoce como bateador designado si no como "jugador designado", y puede entrar al partido en cualquier momento, sin que altere la alineación

El bateador designado no es obligatorio en un partido, es opción del dirigente. El dirigente que inicia un juego sin el designado, renuncia a su derecho de tenerlo en lo que resta de partido.

Es deber del árbitro llamar la atención cuando se entrega una alineación y los jugadores no tienen asignadas las posiciones. Si esto ocurre e inicia el partido, el dirigente contrario reclamará que el lanzador batee en el turno del jugador que no asumió una posición defensiva en el line-up, si el equipo ha ocupado el terreno a la defensiva, o si el equipo aún no ha ocupado labores a la defensiva, el lanzador será colocado en el lugar de cualquier jugador en el line-up, según escoja el dirigente de ese equipo.