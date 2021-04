$!Juego sin hits de 7 innings no es válido

Independientemente de lo que refleje el libro de récords oficial de las Grandes Ligas, una cosa es cierta: los bateadores de los Bravos realmente no estaban viendo el domingo con claridad la pelota.

El lanzador de las Diamantinas, Madison Bumgarner, no permitió hits en siete entradas, lanzando un no-hitter no oficial que no contará en el libro de récords de las Grandes ligas. No dio un pasaporte y ponchó a 7, con el único corredor de base de Atlanta alcanzando un error en la segunda entrada. Los Diamondbacks ganaron 5-0.

El “no-no” de Bumgarner se produjo horas después de que Zac Gallen casi lograra la misma hazaña. Gallen tomó un pseudo-sin hits en la sexta entrada que fue interrumpido con un sencillo de Freddie Freeman. Terminó el juego con solo un hit permitido y ninguna carrera con dos bases por bolas y seis ponches.

La regla es un poco curiosa, ya que tanto Gallen como Bumgarner serán acreditados con juegos completos, pero no con juegos sin hits. Bumgarner es el primer lanzador que no permite hits en un juego designado de siete entradas.

Comprensiblemente, los Diamondbacks inicialmente parecían inseguros de cómo reaccionar una vez que se hizo el out final, antes de finalmente irrumpir en una celebración en el campo.

Los informes MLB y Elias Sports Bureau dan cuenta que todavía están discutiendo si los juegos sin hits de siete entradas recibirán una designación oficial, según Jon Heyman de MLB Network, por lo que tal vez Bumgarner eventualmente obtenga el crédito que se le debe. Claramente, esa designación es de poca importancia para los Diamondbacks, que han ganado seis de sus últimos siete juegos.

Para los Bravos, fue un día bastante largo. En dos juegos, Atlanta fue superada por 12-0, y el equipo combinó 42-1 en el plato con 13 ponches para caer a 9-12 en la temporada. El libro de registro oficial no anotará este juego, y los Bravos estarán felices de olvidarlo también.

WARREN SPAHN Y EL 63: Warren Spahn ganó en su carrera 363 victorias y disparó 363 hits de por vida y como si esto fuera poco consiguió 63 blanqueadas, la segunda cifra más alta en las Mayores para un pitcher zurdo.

LOS FAVORITOS DE HOY: Yanquis, Boston, Filadelfia,Miami.

UN DÍA COMO HOY: En 1952, las Águilas del Cibao derrotan en la mañana a las Estrellas con pizarra de 3-2 con triunfo para Emilio Cueche y en la tarde 3-2, logrando la victoria Willie Morales.

En 1982, Tony Peña, Piratas, conecta su primer jonrón con las bases llenas frente al lanzador Carlos Alvarez, de Atlanta.