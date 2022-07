Favoritas brasileñas golean a Argentina en Copa América

La Canarinha, campeona en siete de las ocho ediciones del torneo sudamericano, goleó el sábado por 4-0 a Argentina en la primera jornada del Grupo B, que se disputa en el estadio Centenario de Armenia.

La Albiceleste – única selección que rompió el monopolio de las amazónicas en la edición disputada en su país en 2006 – defendió con orden en el primer tramo del desafío. Pero a los 28 minutos, una combinación entre Bia Zaneratto y Tamires fue finalizada por Adriana para abrir el marcador.

A los 36, Zaneratto provocó una pena máxima por una falta de Ruth Bravo, que ella misma se encargó de cobrar con su potente zurda para ampliar la diferencia.

Brasil no echó en falta a su gran estrella Marta, ganadora de seis premios FIFA World Player y el The Best FIFA en 2018, quien se recupera de la rotura del ligamento anterior de su rodilla izquierda.

A los 58, Zaneratto, que ha disputado tres Copas del Mundo (en 2011, 2015 y 2019) y es considerada la sucesora de Marta, realizó una maniobra individual y asistió a Adriana para que firmara su doblete.

Cerca del final, Debinha cerró la goleada brasileña al finalizar una jugada de contragolpe.

"Era importante empezar con una victoria. Tuvimos un rival muy físico, que hizo muchas faltas, pero pudimos construir las llegadas y los goles", señaló la delantera Bia Zaneratto.

Triunfo vinotinto

En el partido que abrió el Grupo B, Venezuela se impuso 1-0 a Uruguay, gracias a un gol de tiro libre de su máxima figura Deyna Castellanos.

La atacante, que acaba de ser traspasada del Atlético de Madrid al Manchester City, logró romper la resistencia de la "Celeste" a los 78 minutos, con el cobro de una falta al borde del área.

La Vinotinto Hasta ese momento, la "Vinotinto" había tenido las mejores ocasiones del compromiso, pero la arquera uruguaya Sofía Olivera había evitado la caída de su valla con varias intervenciones destacadas.

Castellanos, que ostenta el récord de goles en Mundiales sub-17 con 11 anotaciones en sus participaciones en 2014 y 2016, llegó con lo justo al torneo luego de sufrir una tenosinovitis de los músculos peroneos derechos durante la fase de preparación.

"Estoy muy contenta por el gol y por el resultado. Me encuentro en buen estado, tuve un proceso largo de recuperación por la lesión, pero con cada partido iré ganando más ritmo", dijo Castellanos tras el encuentro.

La actividad del Grupo B de la Copa América Femenina, que otorga tres cupos directos para el Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda y dos para los Juegos Olímpicos de París 2024, continuará el martes con los partidos Uruguay–Brasil y Argentina–Perú.

El lunes se jugará la segunda jornada del Grupo A con los duelos Paraguay–Chile y Bolivia–Colombia.