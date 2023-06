Fundación Barcelona, Scotiabank y Save the Children se unen en beneficio del sector de Capotillo

La Fundación FC Barcelona, Save The Children y Scotiabank se unieron para realizar el proyecto "Educación y Protección a través del Deporte: Jugando por la Inclusión" en el barrio de Capotillo, de la capital dominicana.

Se espera que el proyecto impacte a más de 1.600 niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Capotillo es un sector marginado de esta ciudad capital. Esta iniciativa tiene como objetivo crear entornos seguros que contribuyan al desarrollo e inclusión de los niños en la comunidad a través del deporte.

La actividad fue encabezada por el exjugador del FC Barcelona, Javier Saviola, acompañado de la directora general de la Fundación FC Barcelona, Marta Segú; el presidente del Concejo Directivo de de la Fundación Save the Children, Juan Tomás Díaz y el presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana.

La permanencia del proyecto en Capotillo será por los próximos dos años, según se informó durante un encuentro con la prensa celebrado la mañana de este viernes en el Hotel El Embajador.



"Todo lo que nosotros venimos consiguiendo como empresa privada, de verdad no vale de mucho si eso no viene acompañado del desarrollo, del bienestar también de la sociedad", señaló Gil. "Eso lo tenemos como prioridad y afirmamos nosotros desde Scotiabank, nuestro compromiso, con el deporte, con los niños, con la institución y el desarrollo del país".

Según un documento entregado este viernes, Capotillo es habitado por más de 50.000 habitantes.

Se calcula que un 71% de sus residentes vive en condiciones de pobreza, y estudios recientes indican que 7 de cada 10 menores de Capotillo reconocen e identifican los diferentes tipos de violencia contra la infancia y la mitad asegura que ha sufrido algún episodio violento a lo largo de su vida.

"Lo que queremos es desde la Fundación del Club Barcelona es mejorar la vida de los niños y jóvenes más vulnerables", dijo Segú. "Expresamente de los más pobres de los pobres, de los que tienen más necesidades".

Save the Children, dijo Díaz, está en 17 provincias del país y cuenta con diferentes donantes y Segú que la Fundación Barcelona ve con buenos ojos "replicar" este proyecto en otros sectores de la nación dominicana.

La metodología propia de la Fundación FC Barcelona, llamada SportNet, pretende mejorar el bienestar emocional y físico de los participantes, dijo Segú, así como fortalecer su cohesión y contribuir a su desarrollo social. "Es grandioso el poder mágico que tiene el deporte", agregó Segú.

Díaz dijo que la Save The Children tiene 42 años trabajando en República Dominicana "el tema de educación, salud y explotación sexual infantil", al tiempo de destacar los mil 600 niños y jóvenes que impactará el proyecto.

El proyecto en Capotillo contempla además el saneamiento ambiental para mejorar las condiciones del barrio donde viven y juegan los niños con brigadas verdes formadas por ellos mismos.

Javier Saviola

Díaz, Gil, Saviola y Segú visitaron el sector de Capotillo la mañana del viernes.

El exjugador del Barça, Saviola, dijo que pudo advertir "esa necesidad" que tienen los niños de tener al menos "una canchita de fútbol".

Y explicó que es importante transmitir el hecho de que "el fútbol no es solo resultado", si no que también se manejan "valores como el respeto, la humildad, no hay que olvidar de dónde se salió".

En ese sentido, Gil señaló que lo ideal sería que algunos de esos niños en el futuro puedan ser parte de la familia del Scotiabank.

Saviola, nativo de Argentina, dijo que al igual que al visitar al sector de Capotillo le hizo recordar su infancia, pues también viene de un barrio. "En algún momento me reflejé en ellos", dijo.

Pero dejó claro uno de los objetivos de la Fundación Barcelona: "Nos interesa que no solo sean grandes deportistas, sino personas integradas a la sociedad que sean personas de bien", dijo el exfutbolista. "Me he criado en un barrio que no tenía grandes cosas". Hoy es figura y embajador de uno de los equipos más emblemáticos del mundo del fútbol: el Barcelona.