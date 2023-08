Las ventajas de los zurdos en el deporte

La base de datos "Statista" recoge que el porcentaje de zurdos en el mundo es de alrededor de un 12 por ciento. Lo que les convierte en minoría frente a los diestros, razón por la cual a veces son discriminados.

Este domingo 13 de julio, el mundo celebra el Día Mundial de la Zurdera, que nació en 1976 como una forma de reconocer a las personas que se desempeñan con esa mano o pierna.

Lo de la discriminación pudiera ser un tema más profundo y para otro momento, pero vale señalar que en República Dominicana, en múltiples ocasiones los cronistas o narradores deportivos han llamado, en el caso del béisbol, a un lanzador o bateador como la "mano equivocada".

Qué se diría en ese caso el gran Leonardo da Vinci, o Sir Isaac Newton y Marie Curie, todos zurdos, al escuchar el término de esa manera.

Deportes de combate

Pero vamos al aspecto deportivo. El metodólogo y técnico deportivo, Tony Mesa sostiene que "la mayoría de los atletas que compiten en deportes de combate utilizan la guardia derecha, más que la guardia izquierda. Por lo que, cuando aparece un individuo izquierdo están menos acostumbrados a verlos. Por esa rareza, en ese sentido esa es una ventaja", Mesa agrega, "la mayor ventaja es que se practica menos con zurdos que con derechos".

"Sin embargo, en los deportes de combate ha ocurrido algo, no tanto en el boxeo, pero en karate, judo, taewkondo, que la población que practica esos deportes utiliza mucho la guardia 'invertida' por las por las facilidades que le da para hacer los ataques", señala Mesa, quien tiene investigaciones realizadas sobre el tema.



"El boxeo como es un deporte que continuamente ha predominado mucho el hecho de la potencia del golpeo, generalmente tú pones la guardia donde tú te sientas con la mano de golpear en la parte trasera para imprimir mayor velocidad y fuerza", señala Tony Mesa.

En una competencia en la que haya menos zurdos, quién tiene la ventaja, cuestiona Mesa y responde: "El zurdo que está acostumbrado a ver más derecho", plantea.

Este mismo atleta de mano izquierda, sin embargo, tendría dificultades si se enfrenta a uno de su mismo lado. "Ese mismo zurdo puede quedar en desventaja cuando vaya con otro igual porque está poco acostumbrado a pelear con zurdos".

En el baloncesto

El profesor Fernando Teruel, uno de los técnicos más ganadores del deporte del aro y el balón, en la República Dominicana, parte, en cierta manera, de la misma línea que Mesa.

Como todo en la vida, en el baloncesto "no son tanto los zurdos y entonces eso da una ventaja psicológica importante", señala Teruel, también exdirigente de selecciones masculinas y femeninas.

"Estás defendiendo a un zurdo y por instinto le quieres cuidar a la derecha", señala el dirigente. El jugador zurdo puede confundiar y eso es porque "uno está acostumbrado a defender más que todo a los derechos. Es una ventaja, no hay dudas".

En una cancha se da el caso de que de los 10 jugadores de baloncesto, ninguno es zurdo. El técnico tiene en mente equipos en los que nunca tuvo un jugador zurdo en su equipo. "Con un zurdo te puedes confundir, porque son escasos".

Nuestro deporte rey: el béisbol

A la hora de batear y de lanzar habrá ventajas y desventaja. Está claro que derecho contra derecho, lleva ventaja el lanzador y a la inversa, zurdo contra zurdo.

La dificultad llega cuando tocan manos invertidas. Entiéndase, derecho contra zurdo o al revés.

Esteban Germán, uno de los peloteros más consistente al bate en la historia en el béisbol dominicano comparte la experiencia.

Como bateador derecho, está claro, se sentía más cómodo con los zurdos. Los pitcheos se ven mejor "por el ángulo del brazo" del lanzador.

Para evitar esa comodidad del lanzador de la mano que sea, se creó la respuesta a esa ventaja a la misma mano. "Por eso eso es que existen los bateadores ambidiestros para buscarle comodidad al bateador, o sea cuando el pitcher es derecho el tipo se pone a la zurda y viceversa".

Lo técnico de este deporte es que usualmente no se prefiere un defensor zurdo en la parte izquierda del cuadro. El hecho de que en el béisbol se corre contrario a las manecillas del reloj le da cierta ventaja a los zurdos en algunas situaciones.

En el corrido de las bases, desde el "plato" hacia primera también es una ventaja ser zurdo, pues el bateador que se convierte en corredor tendrá un paso de ventaja sobre el derecho.

Sin embargo, a la defensa es raro ver un receptor zurdo, debido a que la mayoría de los bateadores son derechos, el catcher zurdo es una rareza porque su mano de lanzar queda del lado del bateador derecho. Igual ocurre con la mayoría de las posiciones en el cuadro interno del campo, el defensor de la intermedia se prefiere derecho porque la mayoría de sus disparos serán al campocorto o a la primera base, y los ángulos para lanzar son más difíciles para las personas zurdas.

Tenis de mesa

En términos individuales puede resultar lo mismo en estos dos deportes de raqueta, lo advierten el exselección nacional y entrenador, Francisco Boyero y la exjugadora e inmortal del tenis, Joelle Schad.

"En el deporte nuestro enfrenta menos zurdos que derecho. No es tan difícil, porque si sabes jugar tú lo acoplas", señala Boyero.

"Particularmente y por lo que he podido observar, el zurdo en el deporte tiene una ventaja y es cuando juega dobles, es la única ventaja que tiene el zurdo por encima del derecho", explica. Y abunda: "porque el el zurdo entra a la mesa, se roba media metro de la mesa cuando recibe y el derecho tiene que estar siempre detrás de la mesa".

En el doble es donde está su ventaja, no tanto en el individual. La rotación no es dificultad, pues se deberá recibir totalmente "a la inversa", pero "cuando empiezas a entrenar para jugadores profesionales eso no es un problema. Ahí hay una equidad".

Boyero sostiene que cuando comienzas a desarrollarte, "te molesta el zurdo porque empiezas a ver cosas distintas, pero cuando eres un profesional eso no te molesta tanto, te vas acostumbrando".

En el tenis de mesa se da mucho la rotación y cuando la aprendes a manejar "no importa si es derecho o zurdo".

Tenis

En el tenis se dan algunas situaciones similares. "En general el zurdo para mí, para mí lo más incómodo es que uno no está acostumbrado como hay poco zurdos, o sea no mayoría de las personas son derecho, uno no está acostumbrado a jugar contra zurdos por costumbre", señala Schad.

La mejor tenista de República Dominicana señala que de cada 20 jugadores que tú juegas una es zurda la costumbre es más jugar con derecho y ya ahí algo de ventaja. Pero "la diferencia más grande por lo general era el saque que te sacan abierto diferente a lo que saca una persona derecha, pero como mujeres los saques no son tan fuertes como los de los hombres, realmente no es que me afectara tanto".

En lo personal nunca tuvo problemas con una jugadora zurda y tampoco le afectaba "tanto" en sencillos, pero "en dobles ya sí es un poquito más complicado . En doble siento que sí, hace un poquito más de diferencia, si la pareja se ha acoplaba bien".



En el voleibol

Gaila González, integrante de las Reinas del Caribe, es una rematadora reconocida en el nivel internacional.

Cristian Cruz, un técnico del voleibol y exselección nacional ha jugado en el máximo nivel y ha dirigido a esta jugadora.

En su recorrido no ve ventaja alguna. "Son iguales", señala. Ya sea un ataque de mano izquierda, que la derecha. "Lo que pasa es que son menos que los derecho, pero son iguales".

Lo que sí existe es que por lo general es que sean opuestos, "porque el movimiento del brazo natural va hacia adentro".