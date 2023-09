Más de 20 lanchas se inscriben para pesca al Marlin Azul del Club Náutico de Santo Domingo

Más de 20 embarcaciones han formulado inscripción para competir desde este jueves en la trigésimo segunda edición del Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul organizado por el Club Náutico de Santo Domingo y dirigido por Alfonso Khouri.

La ceremonia oficial de apertura se llevará a efecto el miércoles en horas de la noche, mientras que pescadores y embarcaciones se harán a la mar desde las primeras horas del jueves. Entre las naves que han confirmado figuran Delta Down, Isabella, Hook Up, Cristina, Dilu 2, Liquid, Fresh Air y Sea Wish.

De igual modo, Pícara, Doña Lucy, Lasik, Grace, Seaguapa, Mi Gorda, Lisa, Ángela, Liqueo, Coralis, Keep Fishing, Tomahawk, Mamina, Haven Can´t Wait y Mincia, para un total de 23 embarcaciones que competirán hasta el sábado 30 en la ensenada de Cabeza de Toro, Higüey.

El torneo se hará bajo la modalidad All Release y las reglas de la International Game Fishing Association (IGFA) serán aplicadas, excepto en aquellos puntos en los cuales dichas reglas interfieran con los reglamentos específicos del evento.

Cada aguja azul liberada recibirá 300 puntos, mientras que las demás especies de marlines recibirán 150 puntos, expuso el director durante sus palabras.

Durante la justa accionarán pescadores de Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y clubes náuticos locales, en adición al club anfitrión.

Se pescará en línea no metálica hasta el límite de 30 libras de resistencia. Las embarcaciones podrán salir y entrar a Cap Cana o Cabeza de Toro. Los participantes dispondrán de dos horas como tiempo de pelea para los marlines. El trofeo rotativo será otorgado en la categoría de Lanchas Club y al pescador de mayor puntuación en la Categoría A. Se competirá por lanchas y equipos, además del aspecto individual. Los equipos serán conformados por tres pescadores, de los cuales uno debe pescar en una embarcación distinta. El ganador del torneo será el pescador que obtenga la mayor puntuación.

Además de los premios indicadores se disputará la "Copa Interclubes Reciprocidad", entre miembros del Club Náutico de San Juan, Puerto Rico, y del Club Náutico de Santo Domingo. Para esta copa solo participan socios activos de ambos clubes.

