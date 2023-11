Ramón Mateo: "No soy inmortal porque Damirón me bloquea"

Ramón Mateo es el único dominicano que ha alcanzado el grado máximo del ajedrez, Gran Maestro Internacional. Pero han pasado ocho años desde que se retiró de las competencias y no ha sido ingresado al Pabellón de la Fama del Deporte. Lo que no cree que sea casual.

Mateo acusa al secretario del Pabellón y expresidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, Rafael Damirón, de "bloquear su ingreso" y lo remonta a unas diferencias que datan de 1978 cuando este último "quería obligarlo" a repetir una partida que ganó por no presentación de Alberto Delgado Malagón.

"Ha dicho que mientras él esté ahí yo no ingresaré al Pabellón", dijo Mateo, al teléfono con DL.

"Han tenido una persecución conmigo, pero el resultado de mi carrera debe estar por encima de cosas personales", dice Mateo, de 65 años y que representó al país en 10 Olimpíadas. "Decían que me habían deportado, nunca he sido deportado de ningún lado, nunca he tenido un problema judicial. Es muy simple, si quieren investigar que lo hagan, hay la manera, me han querido satanizar por simples rumores".

Diferencias

Dionicio Guzmán, que preside el Pabellón de la Fama desde 2017, asegura que el expediente de Mateo no se ha conocido en ese tiempo por el comité que evalúa a los candidatos.

Guzmán niega que el organismo se maneje con prejuicios personales y asegura que si alguna institución o el propio exjugador somete su solicitud será evaluada, aunque la última palabra la determina el comité evaluador.

"Parece que cuando al él le correspondió no fue electo, no tengo ningún comentario que hacer al respeto, no entro en detalles con elecciones", dijo Guzmán. "Que una persona no haya sido electa no quiere decir que no vaya a ser tomada en cuenta, con muchos pasa el tiempo y se eligen posteriormente, como acaba de ocurrir con el paratleta Robert Jiménez, que será ingresado en el próximo ceremonial, pero su carrera terminó hace más de dos décadas.

"Eso de decir que una persona tiene bloqueo, eso no existe, no existen cosas personales ni con él ni con otros", aseguró Guzmán.