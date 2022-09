Johann Zarco marca el ritmo en la sesión de libres del GP de Tailandia

El francés Johann Zarco, que busca su primer triunfo en MotoGP, logró este viernes el mejor tiempo en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia, en el que el líder del Mundial, el también francés Fabio Quartararo, fue quinto.

El piloto de Ducati-Pramac aventajó en 18 milésimas a Francesco Bagnaia, que espera recuperar en Buriram una parte de los 18 puntos que le separan del líder en el Mundial.

Jorge Martín completó un podio 100% Ducati. El seis veces campeón del Mundo Marc Márquez, mejor crono al final de la primera sesión a pesar de una caída, fue cuarto, a 242 milésimas de Quartararo.

Zarco, dos poles positions esta temporada, fijó el tiempo de referencia al final de la segunda sesión, con la pista seca.

"Estuve tranquilo toda la jornada, no esperaba alcanzar esa velocidad. Si mañana puedo dar un paso hacia adelante, tendré verdaderas opciones para la carrera del domingo", dijo.

Las fuertes lluvias previstas durante todo el fin de semana podrían jugar sus cartas entre los candidatos al título mundial.

Quartararo fue quinto, a 274 milésimas de Zarco, en un circuito tailandés en el que terminó segundo en 2019, en su última visita.

"Con la moto no tuve un buen 'feeling' hoy, no me sentía especialmente bien, tendré que encontrar la razón. Las cronos son buenas, pero no estoy cómodo en la moto", explicó el 'Diablo'.