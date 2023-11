República Dominicana tuvo su mejor actuación en los Parapanamericanos 2023

El presidente del Comité Paralímico Dominicano (Copadom) ve con beneplácito los resultados obtenidos en los Juegos Parapanamericanos Santiago de Chile 2023, aunque esperaba una mejor presencia en el medallero.

"Para mí en lo particular, me siento emocionado", dijo Eladio Agramante. "Y a la vez me siento satisfecho, no del todo, porque pudieron haber sido más medallas y de otro color".

La República Dominicana ganó su mayor total en toda su historia en sus participaciones en Juegos Parapanamericanos al sumar ocho medallas, tres de plata y cinco de bronce. En Lima 2019, el país ganó 3 plata y dos de bronce. La mayor parte de la delegación retornó ayer de Chile.

El país terminó en el lugar 16, de los Juegos disputados del 17 al 26 de noviembre. Brasil lideró con 343 (156/98/89), seguido de Estados Unidos, 166 (55/58/53) y tercero Colombia 161 (50/58/53).

Además, la atleta de para powerlifting, Para powerlifting, Josefina Zoraida Miliano se convirtió en la primera mujer en toda la historia dominicana que gana una medalla en este deporte en cualquier género. "Sé lo que representa el ciclo paralímpico deportivo para nosotros", dijo Agramonte.

Otra hazaña es la realizada por el peleador de para taekwondo, Geraldo Castro, que ganó la medalla de plata, ante el campeón mundial, el brasileño Nathan Sodario, de quien perdió también en los Juegos de Lima 2019.

Discapacidad visual

Tres para atletas dominicanos ganaron medallas con discapacidad visual.

La mayor cantidad de preseas también estuvieron en las manos de tres personas ciegas.

Dos de ellas quedaron en manos de Manuela Nallely Jacinto (400 metros-T12) con plata, así como en lazamiento de jabalina F-13, que ganó Nathanael Sánchez. En 2019 obtuvo dos medallas.

Premios

El ministro de Deportes, Francisco Camacho informó que los para atletas serán premiados al igual que los atletas convencionales, con un incentivo de 350,000 pesos, los ganadores de medalla de oro; los de plata 200,000 y por el bronce se otorgarán 150,000 pesos.

Paralímpicos

El país tiene dos atletas clasificados para los Juegos Paralímpicos París 2024, que son José Manuel Abud y José Manuel Rodríguez, ambos en para powerlifting. Otros están en camino para esa meta.

Medallistas dominicanos en Parapanamericanos 2023

Nombre Evento Medalla

Para atletismo

Manuela Nallely Jacinto 400 metros-T12 Plata (Railyn Manuel Geraldo)

Nathanael Sánchez Jabalina-F13 Plata

Daniel Richard González 400 metros-T12 Bronce (Fary Sterlin Mejía)

Diana Carolina Vivenes 400 metros-T20

Para ciclismo

José Frank Rodríguez Ruta C4-5 Bronce

Para powerlifting

Josefina Zoraida Miliano 73-79 kg- Bronce

Para taekwondo

Geraldo Castro 63 kg Plata

Julio Figuereo 80 kg Bronce