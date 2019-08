Nin Reyes da un salto de oro con un significado múltiple para Dominicana

Al fin y al cabo, ¿qué atleta de alto rendimiento está libre de competir con dolor? En su caso no es nuevo. En un Grand Prix, en el que ganó oro en 2017 en Grecia, ocurrió algo muy peculiar.

Fue la única medalla de la jornada para el país y valiosa para un atleta en el que lo más preocupante han sido las lesiones. “Es el momento más difícil porque he tenido que bajar la dificultad del salto, al estar algo lastimado me fui por la limpieza” del salto, dijo.

Losos de Muñiz

La amazona Yvonne Losos de Muñiz llegó con todo a Lima. Y ya en la final de la prueba de adiestramiento individual, sobre Aquamarijn, todo iba sobre ruedas. Al final, su dedicada actuación fue valorada para un cuarto lugar.

“Me siento infeliz, frustrada. Porque la yegua dio todo y cuando terminó la prueba, nunca lo hicimos mejor. Todo el mundo me lo dijo. Fue difícil para mí perder”, dijo Losos de Muñiz, quien tiene pasos encaminados para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ella sumó 75-430, en una competencia que ganó Sarah Lockman sobre First Place (78.980/Estados Unidos); Tina Irwin con plata sobre Laurencio (77.780/Canadá) y Jennifer Baumert con Handsome (75.755/Estados Unidos). “Demasiado cerca. De verdad, la yegua estaba en condición, increíble. Todo mejor que nunca, pero los jueces, no me gusta tirarle la culpa a algo, pero de verdad la yegua nunca estuvo mejor”, dijo Losos de Muñiz a DL.

“Perder con un puntaje así con tan poca diferencia, eso me duele mucho. La yegua lo hizo mejor que nunca”, señaló.

Losos de Muñiz, quizá, fue víctima de una injusta apreciación de los jueces. Tres de ellos son europeos, más un estadounidense y un canadiense “y fueron estos dos que me dieron mucho menos. Si tengo que repetir, no hay nada que voy a cambiar, porque la yegua hizo lo que yo quería”, explicó. “Créanme que voy a seguir luchando como siempre”.