Exministro de Trabajo Alburquerque: reducción de horario laboral es una tendencia en el mundo

El exministro de Trabajo, Rafael Alburquerque, consideró este martes que la reducción del horario laboral es una tendencia en el mundo, a propósito del plan piloto voluntario de reducción de la semana laboral de 44 a 36 horas lanzado por el Ministerio de Trabajo y que se iniciará el próximo uno de febrero.

"Me parece interesante, es la tendencia que hay ahora mismo en el mundo. Me había gustado que la muestra hubiese sido un poco más extensa, porque es apenas de cinco empresas y de esas empresas dos son oficinas gubernamentales", dijo el también ex vicepresidente de la República y experto en derecho laboral.

Resaltó que este plan ha dado buenos resultados en España y Francia. Significó también que México, donde el horario semanal es de 48 horas, piensa reducir a 40 horas.

Otras empresas pueden sumarse

Alburquerque indicó que esta medida representa un buen inicio para ver cómo puede reducirse la jornada de trabajo. Agregó que, en la reforma al Código Laboral actual las sindicales del trabajo han planteado la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.

Las empresas e instituciones que iniciarán en este plan piloto son Claro (telecomunicaciones), IMCA (maquinarias pesadas), EGE Haina (energía), Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben). Los empleados recibirán el 100 % de sus salarios y se procurará mantener el 100 % de la productividad.

"A esto se suman otros países de América Latina, es una tendencia en este momento" Rafael Alburquerque Ex vicepresidente de la República “

Las empresas que quieran sumarse al plan tendrían hasta el 27 de enero de este año para comunicarlo al Ministerio de Trabajo, informó el titular, Luis Miguel De Camps.

Con la reducción a 36 horas por semana se pretenden explorar los posibles beneficios, tanto para los trabajadores como para las empresas participantes. Los trabajadores librarían de viernes a domingo.

Rafael Alburquerque ofreció estas declaraciones a la prensa tras dictar la conferencia "Nuevas formas de trabajo en el siglo XXI y el reto de la Inteligencia Artificial" en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).