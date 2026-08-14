El petróleo de Texas sube 1,4 %, hasta 82,40 dólares el barril

En el conjunto de la semana, el Texas se revaloriza un 6 %. ( EFE )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este viernes con una subida del 1,4 %, hasta 82,40 dólares el barril, ante la falta de avances en la resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 1,15 dólares con respecto al cierre anterior.

Impacto en Ormuz

En el conjunto de la semana, el Texas se revaloriza un 6 %.

Los precios del petróleo se mantienen volátiles ante la falta de normalización del estrecho de Ormuz, con un tráfico de cargueros muy inferior al habitual, aunque ha aumentado ligeramente, dijo el analista Dennis Kissler, de Bok Financial, a The Wall Street Journal.

Reacciones oficiales

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el jueves que EE.UU. pretende imponer a Irán un "aislamiento económico y el bloqueo continuado del estrecho de Ormuz", y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó con mantener este último "indefinidamente".

Mientras, dos buques de la petrolera emiratí ADNOC fueron atacados anoche mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, sin causar víctimas, según informó la empresa.

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) atribuyó esta acción "hostil" a Irán, pero Teherán no se ha pronunciado.

Pronóstico energético

Desde el inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, al menos 18 buques de ADNOC han sido atacados en Ormuz, unas acciones que han provocado la muerte de un tripulante y heridas a otros 20.

Mientras, la Agencia Internacional de Energía (AIE) pronosticó que la demanda mundial de petróleo caerá más de lo previsto este año en medio del creciente impacto del cierre de Ormuz.