$!Eva Longoria, conciliación laboral y feminismo en Cannes

Actriz, productora, directora, activista y, ante todo, madre: la estadounidense Eva Longoria explicó este viernes que asume cada uno de esos roles con confianza y la intención de dejar cada puerta que se le abre abierta para las demás.

“Muchas mujeres piensan: ‘No estoy preparada, me falta experiencia’, pero, simplemente, tienes que lanzarte. Yo llevo dirigiendo doce años. Creo que soy buena diciéndo a la gente lo que tiene que hacer”, destacó en la charla “Women in Motion” organizada por el grupo del lujo Kering en el marco del Festival de Cannes.

Longoria, de 44 años, subrayó que ha labrado su camino “desde abajo”: pasó dos años como extra antes de que le concedieran sus primeras líneas, empapándose del proceso de rodaje, y de ahí fue escalando hasta que “Desperate housewives” le dio en 2004 fama mundial.

“Ocupó una década de mi vida, pero sabía que en esa serie no estaba alcanzando todo mi potencial. Aunque fuera la mayor serie del momento, no tenía ningún control sobre ella. En mi cabeza, siempre he sido productora. Me encanta el aspecto empresarial. Eso me inspiró a producir y a empezar a dirigir”, dijo.