$!Los cinco factores que predicen el éxito en las relaciones de pareja

En las relaciones de pareja no todo es color rosa. Por más perfecta que parezca, siempre hay bajas y momentos no tan placenteros que, si bien se dan de igual forma en el ámbito social, familiar e incluso laboral, preferiríamos no tener que lidiar con ello, ¿no? Pues te tenemos buenas noticias; un grupo de científicos de la Universidad de California asegura haber identificado los principales factores detrás de una relación exitosa. ¿Quieres saber cuáles son? A propósito de que hoy se inicia febrero, mes del amor, aquí te contamos.

El compromiso es el primer factor citado por el estudio, el cual analizó los casos de casi 12,000 parejas. Según los autores, el hecho de que tanto tú como tu pareja se tomen en serio la relación y así lo demuestren, da cierta seguridad a ambos de que se trata de un vínculo no tan fácil de romper.

Mantener un buen nivel de intimidad es el segundo punto en la lista, y ojo, no se refieren a las relaciones sexuales (aunque estas aparecerán más adelante), sino a la cercanía. A todos nos gusta ese sentimiento de tener al lado a alguien que se preocupa genuinamente por nosotros, dispuesto a escuchar sin juzgar. Paul Eastwick, profesor de psicología y uno de los coordinadores de la investigación, sostiene que esa sensación de que tu otra mitad te entiende y comprende quién eres, es importante para el bienestar de toda relación.