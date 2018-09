Rita McGrath: “La complejidad de crear estrategias”

Rita McGrath es una destacada conferencista, líder de pensamiento, distinguida autora de libros que marcan pautas en el mundo de los negocios y una reconocida autoridad global en estrategia, innovación, crecimiento y emprendimiento corporativo. McGrath recientemente estuvo de visita en el país para compartir sus valoradas ideas y experiencias con la conferencia “Ganando en el Nuevo Juego: Cómo Alinear su Empresa, Equipos y Estrategias para Maximizar las Oportunidades en el Entorno Actual”, como parte del evento The Fall Conference realizado por Intras.

¿El ser demasiado proactivo se puede llegar a considerar una cualidad negativa para una empresa?

Podría pasar si no tienes tus incentivos alineados en la forma correcta. Enron, por ejemplo, fue una compañía muy innovadora y proactiva, pero su estructura de incentivos básicamente se alineó para recompensar lo que resultó ser un mal comportamiento y eso fue la causa de un desastre. Más recientemente, en Estados Unidos Wells, Fargo ejerció una gran presión sobre sus empleados para que ofrecieran más de un producto, y debido a esa presión terminaron haciendo cosas que no eran legales en algunos casos o que en otros ciertamente no eran buenas para el cliente. Hay un peligro y se debe observar cómo los incentivos influyen en las acciones de la empresa.

¿Cómo puede una empresa tener un equilibrio entre mantener sus activos actuales e invertir en nuevos proyectos o innovaciones?

La forma que recomiendo para mantener ese tipo de equilibrio es mediante el uso de una herramienta que llamo la cartera de oportunidades, que básicamente establece que si miras todas las cosas en las que tu empresa está gastando recursos, algunas de ellas son para satisfacer a tu negocio base y eso es el activo de hoy; algunos de esos gastos son para crear el negocio central de la próxima generación; y otros son inversiones para el futuro. Son lo que llamo opciones para el crecimiento futuro y creo que parte del desafío de un CEO es que necesita tener una muy buena visión de toda la cartera de productos para mantener el equilibrio. La asignación de recursos en cada una de esas categorías dependerá realmente de su estrategia.

¿La forma en que se implementa un plan o estrategia depende de la industria en la que la empresa se desempeña? Por supuesto, cualquier organización tiene limitaciones que provienen del medioambiente. Una cosa que me gustaría advertir es que se debe estar muy atado al concepto de industria. Lo que estamos viendo hoy son fronteras muy borrosas y las compañías las cruzan alegremente para competir en distintas industrias. Por ejemplo, si preguntas en qué industria está Apple, bueno, está en el negocio de la comunicación, todavía está en el negocio de la informática y hasta en el negocio de la música. Con Amazon se podría hacer uno la misma pregunta. ¿Es una empresa de servicios empresariales o es un minorista? Debemos ser muy cuidadosos al limitarnos a las industrias porque realmente se pueden pasar por alto algunas de las dinámicas más importantes. En cambio, lo que recomiendo es que nos centremos en lo que llamo "arenas". Una arena es una agrupación de recursos requeridos por distintos clientes y otras partes interesadas que tienen trabajos para hacerse en ese campo.

¿Cómo el CEO de una empresa puede determinar en qué oportunidades invertir?

Creo que debe comenzar, de nuevo, con las opciones. Así que desarrollas algunas hipótesis que quieres probar y luego, a medida que aprendes más y más, eventualmente, llegas a un punto en el que dices que está bien, este es el que elegiré y luego sigues con eso. Creo que es muy importante para los líderes tener un punto de vista sobre el futuro, por lo que si creen que cierta tecnología, geografía o capacidades serán realmente importantes para el futuro, eso ayudará a dar forma a una inversión. En un nivel más granular, lo que trabajo en talleres con equipos de alto nivel es la creación de lo que llamo declaraciones de selección, donde básicamente estás tomando tu estrategia y convirtiéndola en palabras o frases que te permitirán comparar varios proyectos con las mismas dimensiones.

¿Cuál diría que es la forma más eficiente para un CEO enfrentar una crisis?

La gestión de crisis 101 dice que el primer paso es reconocer la crisis; el segundo paso es salir al frente del problema y explicar todo lo que se pueda o hasta donde sea posible; y el tercer paso es admitir cualquier responsabilidad y explicar qué se va a hacer para evitar que esto suceda en el futuro. Lo que estamos viendo con muchos CEOs en crisis, y creo que Mark Zuckerberg sería un buen ejemplo, es que tienen suficiente poder de mercado para desafiar la crisis por el momento, pero creo que eventualmente los alcanzará.

¿Cuáles son los pasos esenciales para crear una estrategia efectiva?

El primer paso es ver lo que sucede en tu entorno, hacer un análisis de la situación y saber que de ahí surgirán muchos problemas, alternativas y posibles direcciones. Luego usas un proceso de selección para elegir aquello que realmente crees que tiene el mejor potencial. Una vez que tomas esa decisión la ejecutas, luego pasas a la alineación de la empresa para asegurar que tienes la asignación de recursos correcta, la estructura correcta, los incentivos adecuados, etc. y después debes administrar tu portafolio antes de empezar otro ciclo. Es casi como el aprendizaje estratégico, primero va el análisis de la situación, después el enfoque, luego la alineación y la gestión del portafolio.

¿Cuál es el error más común que se comete al desarrollar una estrategia?

Oh, hay cientos de errores, como confundir los síntomas con las causas, tener demasiadas palabras que no significan nada sin pensar realmente quién es mi cliente, qué hago por ellos, por qué soy diferente o lo que hago es mejor que los demás. Es bastante simple, pero las personas se complican cuando trabajan en estrategia.

De acuerdo con su experiencia, ¿cuál es el concepto más obsoleto que aún creen las empresas?

Oh, el uso ciego del análisis de flujo de efectivo descontado para tomar decisiones de inversión. Digamos que recibió una nueva propuesta de inversión, proyecta sus flujos de efectivo hacia el futuro, tanto costos como ingresos, y los descuenta de nuevo al dinero equivalente de hoy; si el número es positivo, esa es una señal de que debería invertir, y si el número es negativo, es una señal de que no deberías. El problema es que la comparación que siempre se hace con ese tipo de proyección es que se está comparando el negocio actual con otra alternativa, y en cambio lo que se necesita hacer es comparar el negocio del mañana con la oportunidad del mañana. Estás usando las comparaciones equivocadas para tomar esas decisiones de inversión... hay muchos tipos de análisis para apoyar los deseos de las personas que hacen el análisis.

¿Cuáles son los desafíos futuros a los que los CEO realmente deben de prestarle atención?

Creo que la dimensión humana es muy importante. Estamos comenzando a ver una transición en las sociedades de todo el mundo donde la gente está empezando a reaccionar al régimen que hemos tenido desde la década de 1980, en el que básicamente se da la mayor parte de los beneficios de las empresas a los inversores y ejecutivos. Creo que los CEOs tendrán que ser mucho más sensibles a las circunstancias sociales en las que operan sus compañías y comenzaremos a ver un mayor rechazo a la idea de que las compañías operen solo para beneficio de los accionistas y nadie más.

¿Actualmente ya está trabajando en un nuevo libro?

¡Así es! Estoy en el capítulo 8, se llama “Seeing Around Corners: How to Spot Inflection Points Before They hit You”, o algo similar, pero es muy emocionante. Se trata de cómo distinguir esos momentos de cambio en el entorno que serán importantes para una estrategia futura.