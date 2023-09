Feijóo abre su investidura rechazando la amnistía para los independentistas catalanes

El rechazo a una hipotética ley de amnistía para los independentistas catalanes implicados en el intento secesionista en esa región española en 2017 fue el asunto de partida del discurso de investidura este martes como presidente del Gobierno de España del líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ante el Congreso de los Diputados.



Feijóo se somete hoy ante la Cámara Baja española a la primera sesión de investidura para encabezar el próximo Gobierno de España tras las elecciones generales del pasado 23 de julio sin haber recabado los apoyos suficientes, ya que cuenta con 172 diputados de los 176 que conforma la mayoría necesaria.



El líder del PP arrancó su intervención criticando los posibles pactos con el independentismo catalán que el actual jefe del Ejecutivo español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, estaría negociando para conseguir su apoyo de cara a una posible investidura si fracasa la del político conservador.



En los primeros compases de la sesión, Feijoó dejó claro que fuera de la Constitución (española) "no hay democracia" e incidió en que se siente representado por la inmensa mayoría de los españoles que en las pasadas elecciones generales del 23 de julio no amparaban un programa que contemplaba la amnistía ni la autodeterminación, o forma equivalente o análoga.



"Me debo a todos ellos a quienes clamaron igualdad en las calles de Madrid, a la mayoría de los españoles", reiteró en un discurso en el que avisó del "momento crucial que vive la nación" y en el que zanjó que "ni jurídica ni éticamente es aceptable" la amnistía dentro de la Constitución española.



"Ningún fin, ni siquiera la Presidencia del Gobierno, justifica los medios, pero eso es por donde algunos han pasado y están dispuestos a pasar, yo no paso", incidió al aseverar que "no paso por ningún aro...ni por traicionar la confianza de los españoles que me votaron".



El PP consiguió en las elecciones generales del pasado 23 de julio 137 diputados, que no son suficientes para forman gobierno y Núñez Feijóo, en más de un mes desde que recibió el encargo del rey Felipe VI, no ha conseguido los apoyos suficientes.



Hasta hoy, además de los diputados de su partido, solo cuenta con los 33 del ultraderechista Vox y otros dos de sendos partidos regionalistas, en total, 172 votos a favor, pero tiene 178 en contra, por lo que, salvo sorpresa, su investidura no saldrá adelante.



Núñez Feijóo (62 años) es el tercer candidato del PP que se somete a una investidura, tras José María Aznar y Mariano Rajoy, y ambos sí fueron investidos presidentes.



El debate comenzó este martes con el discurso del líder de PP, que tendrá que exponer su programa de gobierno, sin límite de tiempo.



Después comenzará el debate con los distintos grupos políticos, de mayor a menor representación, hasta que mañana miércoles se produzca la votación, en la que el candidato debe conseguir la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos a favor).



Si el resultado es negativo, el viernes 29 habrá una nueva votación y si de nuevo el candidato no consigue los apoyos necesarios, en esta ocasión más síes que noes, decae la investidura.