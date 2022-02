Tentativa de asesinato contra el primer ministro interino de Libia

El primer ministro interino de Libia, Abdulhamid Dbeibah, sufrió este jueves una tentativa de asesinato por parte de varios individuos con armas de fuego cuando se encontraba en su vehículo de regreso al domicilio familiar en la capital, reveló una fuente cercana al dirigente en declaraciones al diario local "The Libya Observer".



Según esta fuente, que prefirió no identificarse, Dbeibah, que estaba en el asiento del copiloto, salió ileso mientras los atacantes se dieron a la fuga tras disparar en numerosas ocasiones contra la luna del coche. La Fiscalía General anunció la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido.



El jefe del Gobierno de Unidad Nacional (GNU), en el poder desde el pasado mes de marzo, declaró el miércoles que su administración continuará en el poder hasta celebrar elecciones legislativas, todavía sin fecha, y que no permitirá un poder paralelo como pretende el Parlamento, que anunció para hoy el nombramiento de un nuevo primer ministro.



También acusó a la clase política "dominante" en la última década de imponer decisiones a la Asamblea --que le retiró la confianza el pasado septiembre, según él "de manera fraudulenta" con el fin de sembrar el caos y la división en el país. Por ello, retó a los diputados a celebrar una nueva sesión de voto, esta vez en abierto, e instó a los ciudadanos a salir a las calles para protestar contra la demora del periodo de transición.



El Consejo de Diputados, situado en la ciudad oriental de Tobruk, celebró el lunes una sesión en la que comparecieron ocho candidatos a la jefatura de Gobierno, entre ellos el exministro de Interior Fathi Bashaga, el antiguo vicepresidente del Consejo Presidencial Ahmed Maitig, y el empresario Mohamed al Muntasir.



Además aprobó una nueva hoja de ruta para preparar la siguiente etapa del proceso de transición, que prevé presentar antes de una semana el texto constitucional enmendado para someterlo posteriormente a referendum y que culminará con las legislativas en un plazo máximo de 14 meses tras su aprobación.



El Foro para el Diálogo Político en Libia (FDPL), que reúne a 75 responsables de toda el país bajo el auspicio de Naciones Unidas, decidió en su último encuentro limitar las prerrogativas del GNU por un periodo de 18 meses, hasta el próximo junio.



Sin embargo, el Parlamento insiste en que su mandato "expiró" el 24 de diciembre, fecha en la que estaban previstas las presidenciales y que fueron pospuestas de manera indefinida a 48 horas del escrutinio debido a los conflictos entre el poder político y judicial.



El obstáculo principal fue las candidaturas presentadas por Saif al Islam, hijo de Muamar al Gadafi, el tirano derrocado en 2011; por el mariscal Jalifa Hafter, líder de las milicias del este y hombre fuerte del país, y por el primer ministro interino, Debaibah, un multimillonario que hizo fortuna como director de la oficina estatal de construcción durante la dictadura.

