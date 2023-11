La prisionera palestina encarcelada más conocida, cuenta su detención tras ser liberada

Israa Jaabis fue liberada el sábado, 25 de noviembre, tras pasar ocho años en prisión. Había sido condenada por hacer explotar una bombona de gas en su coche en un puesto de control en 2015, hiriendo a un policía israelí y quemándose la cara y las manos. El fuego quemó el 60% de su cuerpo, causándole la pérdida de sus ocho dedos y distorsiones en la cara y la espalda. El sábado se reunió con su familia.

RFI: ¿Cómo recibió la noticia de su liberación?

Israa Jaabis: Tuve sentimientos encontrados. No podía creer que me iba a casa, ni siquiera cuando me llevaron a Maskubiyeh (una prisión de Jerusalén). Como el acuerdo se pospuso, nos retrasaron, tenía mucho miedo de que pasara algo que lo anulara todo. Estaba muy estresada, incluso cuando me soltaron, vi mucha policía, tenía miedo de que me llevaran de vuelta con ellos. Mi hijo Moatassem me preguntó si podían llevarme de vuelta. Le digo que tengo miedo de que lo hagan. Es un miedo que él comparte.

¿Qué fue lo más difícil para usted?

Lo más duro fue estar lejos de mi hijo, está creciendo y viendo cosas que lo superan. Ahora estoy sentada frente a él y no le oculto ningún sentimiento a mi hijo. Es mi amigo tanto como mi hijo. No sé lo que siente por dentro, ¿acepta la situación, la comprende o sólo quiere apoyarme? Me gustaría ver en su interior para saber cómo se siente... ¿Lo acepta o simplemente sigue la corriente? Su energía me da esperanza, él me da esperanza, ¡pero quiero que él también tenga esperanza!.

¿Cómo fueron sus últimas semanas de detención?

Fue muy duro, no teníamos aire fresco, quería pasear, eso es lo que me hace sentir bien. Hay una estación, entre el verano y el invierno, en la que me duelen menos las quemaduras. Pero no podía salir. Desde el comienzo de la guerra, pasaba mucho tiempo en mi habitación. No había libros, ni televisión, así que pasaba mucho tiempo pensando, lo que afectaba a mi estado psicológico. También tengo muchos problemas con el sistema nervioso, y todo ha empeorado, lo que hace que me tiemble la mano izquierda. Todo el mundo está nervioso en este momento. En aquel lugar tenía miedo, porque nos quitaron la sensación de seguridad.

¿Pudo recibir algún tratamiento médico mientras estuviste detenido?

Como puede ver, llevo en la misma situación desde 2015. Me trataron el ojo, pero nada más. Pero no han resuelto el problema de mi oreja, mi pelo o mis dientes. Ya no tengo pelo en ciertos lugares de la cabeza, lo cual es una tontería, pero para una mujer no lo es tanto. Es muy doloroso. Todos estos problemas médicos se me notan más de lo que siento, pero busco a la mujer que llevo dentro. Ocho años en la cárcel para una mujer como yo, en mi situación, es doloroso para mí, pero también es la forma en que la gente me ve lo que es difícil. Estuve ocho años y dos meses en la cárcel porque nadie podía sacarme. Necesito muchas operaciones. No es justo dejarme en esta situación.

¿Cuáles son sus temores hoy?

El agente de policía encargado de mi caso se negó a permitirme recibir tratamiento. Algunos médicos se niegan a tratar a presos palestinos, y temo que no me permitan viajar para recibir tratamiento. Temo no poder moverme por mi país, de un lugar a otro. Tengo miedo de que me detengan si voy al mercado, en la vieja Jerusalén, tengo miedo de que detengan al resto de mi familia. Es muy duro para mí, y ya vio cómo trataron a mi familia cuando me liberaron, golpearon a mi padre y a mi madre después de que me liberaran, golpearon a mi hijo y le obligaron a irse de casa. Intento dejar de pensar en todo eso, pero no puedo.