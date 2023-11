El Dilema de la Libertad: Anunciantes, Musk y la Crisis en X

Dos antiguos empleados de Apple presentaron la semana pasada un nuevo producto que promete marcar el camino hacia algo completamente diferente, y en esta edición de Martes de Tecnología, te explico de qué se trata y cómo este podría ser el paso hacia algo disruptivo.



La empresa se llama "Humane" y su dispositivo es un "pin" cuadrado, muy bien diseñado y minimalista, al estilo de Apple. El gadget viene con un micrófono, cámara, un sensor LiDAR y un pequeño proyector. La premisa detrás de este equipo es olvidarnos de nuestro móvil y tener una interacción a través de voz, gestos y toques con un asistente digital. Lo atractivo y sorprendente de este dispositivo es lo difícil que resulta compararlo con algún otro dispositivo en el mercado; lo más cercano sería el sistema operativo de la película de ciencia ficción "Her". El Humane AI Pin cuenta con un procesador Snapdragon (no se especificó el modelo) y está potenciado por GPT de OpenAI. Los usuarios podrán solicitar información de mensajes, correos y demás, así como comandar acciones. Además, al presentar la palma de la mano en cierto ángulo, el proyector se enciende y ofrece una interfaz sencilla que se controla mediante gestos.



Entre las capacidades mostradas por su cofundador, Imran Chaudhri, se encuentra la capacidad de traducir en tiempo real cuando alguien nos habla en otro idioma. A primera vista, el Humane AI Pin llama la atención y sorprende por lo que es; sin embargo, hay ciertos puntos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, necesita conectividad constante para funcionar, por lo que la compra del equipo (US$699) está vinculada a un servicio de internet con una empresa estadounidense que tendrá un costo de 24 dólares mensuales. En segundo lugar, a pesar de que la demostración se realizó en un entorno controlado, algunos de los datos proporcionados por la IA resultaron ser erróneos posteriormente. También existe una limitación significativa en cuanto a las capacidades y la forma en que interactuamos con nuestros móviles.



Las ideas y capacidades que podría lograr un dispositivo como el Humane AI Pin son variadas e interesantes. Como una MK1 (primera versión), la apuesta es sólida, pero es necesario observar la recepción del mercado y determinar si es un producto adelantado a su tiempo o simplemente no despierta el interés de los consumidores. Sin embargo, estoy seguro de que ha captado la atención de los gigantes del sector.