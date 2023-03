Ana Juárez y Juana Barceló: La minería es un lugar de oportunidades para las mujeres

Pese a que durante años las mujeres han incursionado en el sector minero, es común asociar casi de inmediato esa área como un “negocio de hombres”, una visión que se quiere cambiar desde dos entidades que buscan alzar la voz de las mujeres y “ponerle otra cara” a la minería.

Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, y Ana Juárez, fundadora de la organización Woman in Mining, narraron durante una visita a Diario Libre sus experiencias en minería y los retos que enfrentan las mujeres en un sector que tiene temas como la gestión ambiental y el prejuicio de la sociedad.

En el caso de la representante de la minera canadiense, las bases de su trabajo de más de cinco años como presidenta de Barrick se sustentan de un recordatorio: “Necesitamos hacer las cosas bien porque somos un referente. Si nosotras fallamos, no solo fallo yo, van a fallar muchas mujeres que me ven como un referente y digo que no me puedo equivocar”.

Al hablar sobre la apertura de los hombres en el negocio, Juárez resaltó el interés de las industrias de recibir a las mujeres y hacer el trabajo. “También hay una buena recepción de las mujeres de incorporarse y probar algo nuevo; creo que también ha habido apoyo de los inversionistas internacionales que quieren ver ese involucramiento de las mujeres”, sostuvo.

Visión del sector minero en República Dominicana

Consultada sobre sus primeras experiencias con el sector dominicano, Juárez manifestó que su percepción de la minería en esta nación caribeña cambió tras conversar con las mujeres que laboran en la mina de Pueblo Viejo, con quienes tuvo su primer contacto.

Ana Juárez y Juana Barceló junto a Inés Aizpún, directora de DL y Benjamín Morales, subdirector. (JESSICA GÓMEZ)

“Caminando y conociendo a las señoras y la trayectoria que han tenido, que no son personas que tienen una rotación, sino gente que, en verdad, han logrado crecer y durar con las empresas, uno puede ver el compromiso real que existe”, sostuvo la guatemalteca.

De su lado, Barceló narró cómo encontró a personas que no pensaron que lograría dirigir la empresa y cómo eso sirvió de motor para impulsar su trabajo.

La titular de Barrick, además, citó un ejemplo de cómo la minería, un sector que, según informó, cuenta con un buen rango salarial, puede contribuir al desarrollo de las personas, sobre todo las mujeres. “Recuerdo el caso de una señora que trabaja como soldadora y su labor le permitió comprar su casa, vehículo y pagar la educación de sus hijos”, sostuvo.

El balance entre la minería y el medio ambiente

Juárez se expresó, además, sobre la perspectiva de la mujer de minería y el medio ambiente, resaltando que este tema es esencial en aspectos clave como el financiamiento de proyectos mineros.

“Yo soy consultora ambiental y creo que, como en toda industria, hay la cara mala y la cara buena del sector; hay los que lo hacen bien y los que no lo hacen bien, pero yo miro que en el caso del sector minero (sobresalen) los que lo hacen bien porque necesitan un montón de financiamiento para poder avanzar los proyectos”, indicó Juárez.

“Ya no solo cumplen con lo que los países les permiten, tienen que ir mucho más allá; nadie va a querer invertir cuando hay un gran riesgo, le cierra la operación porque no les aprobaron, o porque la gente está en contra”, agregó la representante de Woman in Mining.

Pueblo Viejo: un centro de exportación de talento dominicano

A juicio de la representante de Woman in Mining, uno de los retos que tienen las mujeres en la minería es la desinformación en el sector y la falta de mayor integración del sexo femenino. Ante esto, Barceló indicó que desde Barrick buscan fomentar la formación de los jóvenes en ingeniería de minas y otras áreas vinculadas al sector.

“Estamos viendo con universidades del país si podemos auspiciar programas en los que se hagan un dos más dos, en el que puedan, por ejemplo, estudiar aquí dos años la parte básica de ingeniería, agregando algunas materias particulares al pensum, y entonces mandarlas fuera del país dos años para que puedan especializarse”, señaló.

Añadió que esto se realizará en la medida en que se pueda ir creando una carrera en el país y que se requerirá también ver la demanda de personas con deseos de estudiar esa área.

"Nosotros queremos convertir Pueblo Viejo un centro de exportación de talento dominicano; de dominicanos que se entrenen con nosotros o que sean parte de algún programa de educación" Juana Barceló presidenta de Barrick Pueblo Viejo “

Alianza

Woman in Mining y Barrick Pueblo Viejo concretizaron esta semana una alianza para fomentar la participación de las mujeres en el sector minero. Juárez sostuvo que la organización internacional trabaja con 82 voluntarios y tienen presencia en países del Caribe, además de Guatemala y Panamá.

Agregó que trabajan con tres pilares, sobre todo el vinculado a la educación, por lo que han creado la iniciativa Club Mineralógico, en el que trabajan con más de 200 niños de cinco países para enseñarles desde temprana edad el proceso minero.