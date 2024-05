Andy Morales notifica a la JCE que no ha renunciado a su candidatura

Hago de público conocimiento que he notificado a la @juntacentral , a las 8:30 am , que no he renunciado , ni renunciaré a mis derechos constitucionales que me otorga la constitución del país , soy el candidato a Diputado número 1 de la @fpcomunica en la Circ 1 DN. @RomnJquez... pic.twitter.com/dZUtIViv5W