$!Reportaje del NY Times dice que opositores a Maduro quemaron ayuda

El reportaje del New York Times realizado por Nicholas Casey, Christoph Koettl y Deborah Acosta establece que las imágenes publicadas por el gobierno colombiano permitieron una reconstrucción de los hechos que contradice el argumento de que fue la policía quien incendió el camión de ayuda humanitaria.

Según pudieron constatar los periodistas, minutos después de llegar los camiones al puente, las fuerzas de Nicolás Maduro bloquearon la entrada y lanzaron gas pimienta a los manifestantes que acompañaban la carga. Inmediatamente, los protestantes lanzaron piedras y cócteles Molotov hacia los policías.

“En un punto, una bomba casera hecha con una botella es lanzada hacia la policía que bloqueaba el puente que conecta Colombia y Venezuela para prevenir que ingresaran los camiones de ayuda. Pero la tela que se utiliza para encender el cóctel Molotov se desprende de la botella y vuela hacia el camión. Medio minuto después, ese camión se incendia”, explica el trabajo.

Agregan los periodistas que, 20 minutos antes, el mismo manifestante se puede ver en otro video lanzando otra botella Molotov que choca contra otro camión sin que este se incendie.

A pesar de que el reportaje no defiende al regimen de Nicolás Maduro por bloquear la entrada de la ayuda, si aclara la situación sobre quién realmente incendió los camiones que como pudieron confirmar, tampoco cargaban medicinas sino suministros médicos.

“La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, principal proveedor de la ayuda en el puente, no incluyó medicina entre sus donaciones. Un alto funcionario de la oposición en el puente ese día le dijo a The New York Times que el envío quemado contenía suministros médicos como mascarillas y guantes, pero no medicamentos. Y los videoclips revisados por The Times muestran que algunas de las cajas contenían kits de higiene, que los estadounidenses identificaron como que contenían suministros como jabón y pasta de dientes”, dice el reportaje.

Un gráfico analítico a partir de el video que el gobierno colombiano dio al NY Times muestra que fue el segundo camión el que se incendió y lo que produjo una reacción en cadena en los demás.