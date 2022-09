Establecer límites con tus hijos, ¿cuál es la formula mágica?

En nuestro segmento "Con la psicóloga", la experta Johanny Quiroz (@psic.johannyquiroz), psicóloga infantil, especializada en crianza saludable, prevención de abuso y educación sexual infantil, aborda el delicado tema de cómo fijar límites en las educación de los hijos. Y no, no hay una fórmula mágica, reconoce la experta, pero sí algunos trucos que te vamos explicando.

1. La mejor fórmula que podemos utilizar los padres para establecer límites claros con nuestros hijos es la empatía, porque poder ponerte en el lugar de tu hijo ayuda muchísimo a establecer límites claros.

2. Los límites primero vienen de mí, si yo no reconozco y no conozco mis límites antes de querer hacerlo con mis hijos se me va a hacer muy difícil. Conozco los límites pero quizás nunca los he tenido.

3. Es muy fácil explicarlos a los niños pequeños, por ejemplo diciéndoles que la piel es un límite que me ayuda a proteger mi cuerpo, o los semáforos son límites, incluso en las carreteras siempre hay señalizaciones que son límites en nuestra ruta que indican que puede haber peligro mas adelante.

4. Si comienzas a establecer límites desde la edad temprana va a ser más sencillo ir poniendo otros límites que sean necesarios, dependiendo de la edad en que se encuentre tu hijo.

5. Si es un niño pequeño tienes que explicarle con gráficos o libros; si es más grande puedes hacerlo con palabras normales.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/23/un-letrero-de-color-blanco-6aab09e2.jpg

6. A la hora de poner límites es muy importante la constancia. Si vas a poner un horario o una rutina en casa, debe mantenerse, hay que ser consistente para que se pueda lograr poner límites de una manera saludable.

7. Debemos ser lo más respetuosos posible, primero con la etapa de desarrollo en que se encuentran nuestros hijos, y segundo, con el respeto por su tiempo y espacio. A veces queremos poner límites por encima de sus necesidades, espacios y gustos y es muy importante conocer todo esto antes de implementar nuevos límites.

8. Los límites son como una linea invisible, algo que no se ve. Cuando digo “no puedo, no me gusta, no quiero” estoy poniendo límites, por eso establecerlos debe ser tan claro como el agua: “¿No quieres más cosquillas?”, pues paro ya que mi hijo está poniendo un límite. Si no paro, le estoy diciendo que cuando yo diga NO, él tampoco va a parar.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/23/psicologa-80a7308a.jpg Johanny Quiroz, psicóloga infantil, especializada en crianza saludable, prevención de abuso y educación sexual infantil. (FÉLIX LEÓN)

9. Es importante que los límites se vayan dando en la vida cotidiana del niño, para que sea más fácil establecer luego nuevos límites, recordando siempre que no los estamos estableciendo por nosotros, aunque en parte lo hagamos, sino para que eso les ayude a ellos en su vida de adultos.

10. A la hora de establecer límites solemos ser un poco egoístas y solemos pensar en lo que yo quiero que mi hijo logre y en lo que no quiero que mi hijo haga. Es en su vida de adulto que estos límites le van a ayudar, donde los va a poner en práctica, y sino fíjate tú cuántas veces has puesto límites en tu vida, en tu trabajo, con tu pareja, hasta en la calle cuando vas manejando…

11. Es importante que anticipes a tu hijo qué va a suceder, si para ti es importante cuando vas al super que no haga una pataleta o se antoje de algo que no vas a comprar, es importante que le expliques ‘vamos al supermercado, pero hoy no hay dulces, o solo vamos a comprar x cosas’, de esa forma tu hijo va a tener la información antes de llegar y será más fácil para ti manejar la rabieta si se da.