BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award realiza talleres musicales de verano

El BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award culminó con éxito los talleres de verano de instrumentos de viento metal y percusión clásica como parte de su compromiso con la educación musical en beneficio de los talentos jóvenes de la República Dominicana y el Caribe.

El programa educativo del BritchamDR YMoCa es un pilar fundamental del compromiso a largo plazo de esta competencia musical, la cual promueve el intercambio cultural y educativo entre el Reino Unido y la región.

Para la ocasión, el país recibió a los reconocidos músicos y catedráticos británicos Dr. Dewi Jones, especialista en percusión, quien cuenta con una brillante carrera como solista bajo el sello Sain Records y es percusionista de la Orquesta Nacional de Gales, la BBC National Orchestra of Wales y el Welsh National Opera; así como al reconocido trompetista galés y especialista en viento-metal Prof. Gwyn Williams, quien ha realizado presentaciones habituales con el Royal Liverpool Philharmonic bajo la batuta de Sir Simon Rattle, Charles Groves y Sir Edward Downes. Como catedrático, el Prof. Williams ha formado parte del Royal Academy of Music y ha dirigido el departamento de música de Bangor University en Gales, Reino Unido.

El taller culminó con una magnífica presentación musical en el área exterior del Conservatorio Nacional de Música, sede de los talleres, donde los 25 participantes interpretaron un repertorio de piezas, incluyendo una adaptación de "Rain Dance" desarrollada por estos durante dicho taller.

El BritchamDR YMoCA es una iniciativa colaborativa entre la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana, Bangor University y la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), con el apoyo de The Doughty Family Foundation, Inicia, Voluntariado Banreservas, el Banco Central de la República Dominicana, la Embajada de la República Dominicana en el Reino Unido y la Embajada Británica en Santo Domingo. Para los talleres de verano contó con la colaboración especial de la Fundación Sinfonía, la Fundación Amigos del Teatro Nacional, el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, el DEFAE, el Conservatorio Nacional de Música, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y British Motors.