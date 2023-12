Meryl Streep rompe su récord como la más nominada en los Globos de Oro

Meryl Streep rompió este lunes el récord que ella misma había impuesto como la actriz más nominada de la historia de los Globos de Oro tras recibir una nominación por su participación en la serie de comedia 'Only Murders in the Building'.

La actriz de 74 años pasó de 32 a 33 nominaciones acumuladas en su trayectoria tras ser una de las seleccionadas en el apartado de mejor actriz de reparto en televisión.

Streep competirá con Elizabeth Debicki ('The Crown'), Abby Elliott ('The Bear'), Christina Ricci ('Yellowjackets'), J. Smith-Cameron ('Succession') y Hannah Waddingham ('Ted Lasso') en la 81 edición de los premios que se darán cita en Los Ángeles el 7 de enero.

En la serie capitaneada por Steve Martin y Selena Gomez, Streep interpretó a Loretta Durkin, una actriz que protagonizó el musical de Oliver Putnam (Martin Short), con quien trabaja para encontrar a los asesinos de la tercera temporada.

De las 33 veces que la actriz ha estado nominada, solo cuatro han sido por proyectos televisivos y en total ha ganado en ocho ocasiones.

El primer Globo de Oro lo obtuvo en 1980 por su actuación en la cinta 'Kramer vs. Kramer', seguido de títulos como 'The French Lieutenant's Woman' (1981), 'Devil Wears Prada' (2006), 'The Iron Lady' (2011), entre otros.

Reconocimiento

En 2017, la intérprete recibió el premio Cecil B. DeMille, un galardón otorgado por los Globos de Oro que honra la trayectoria cinematográfica de personajes destacados.

Streep es también la actriz con mayor número de nominaciones a los premios Óscar otorgados por la Academia de Hollywood con 21 nominaciones, de las cuales ha ganado en tres ocasiones.

Además, tiene dos BAFTA del cine británico, un Oso de Oro de Berlín y un premio a la mejor actriz en Cannes, por citar solo algunos de los reconocimientos que ha logrado a lo largo de su trayectoria.

La ceremonia de los Globos de Oro, que este año cambiaron de dueños tras la polémica por la falta de diversidad de 2021, se llevará a cabo el 7 de enero en Bevery Hills (Los Ángeles) y será transmitida por la cadena de televisión CBS por primera vez en cuatro décadas.

Meryl Streep ha batido su propio récord como actriz más nominada en la historia de los Globos de Oro (33 veces nominada) pic.twitter.com/LnFmUQy4xt — Indie 505 (@Indie5051) December 11, 2023

La actriz de 74 años pasó de 32 a 33 nominaciones acumuladas en su trayectoria tras ser una de las seleccionadas en el apartado de mejor actriz de reparto en televisión.