Los Óscar arrancan con bromas acerca del 'desaire' de la Academia de Hollywood a 'Barbie'

El cómico estadounidense Jimmy Kimmel abrió la 96 edición de los Óscar, que se está desarrollando este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, con un sketch cómico simulando una escena del filme 'Barbie' junto a la actriz Margot Robbie.

Poco después, el comediante apareció ya en el escenario y bromeó acerca del impacto que ha tenido la película dirigida por Greta Gerwig: "'Barbie' fue un monstruo en taquilla y es ahora un icono del feminismo, cuando antes era una muñeca de plástico a la que nadie le importaba".

Asimismo, Kimmel señaló en tono jocoso a la Academia de Hollywood por no nominar a Gerwig en la categoría de mejor dirección ni a Robbie en el apartado de mejor actriz protagonista, algo que desató una gran polémica cuando se conocieron las nominaciones para esta entrega de los Óscar.

"Están aplaudiendo los mismos que no votaron por ellas, no hagan como que no son culpables", dijo Kimmel para luego quitarle hierro al asunto alabando al elenco de 'Barbie'.

"Ustedes ganaron algo más importante, la lotería genética. Ryan (Gosling) eres tan guapo... dejémoslo entre nosotros", añadió.

Poco después, el cómico, que ejerce por cuarto año consecutivo como maestro de ceremonia, mencionó a los principales favoritos del año: 'Oppenheimer', de Christopher Nolan; 'Poor Things', del griego Yorgos Lanthimos, y a Lily Gladstone, que podría convertirse en la primera nativa estadounidense con una estatuilla a mejor actriz.

La 96 entrega de los Óscar se prolongará hasta las 19:00 hora local de Los Ángeles (2:00 GMT del lunes) con la mayoría de miradas puestas en 'Oppenheimer', como principal favorita por sus trece nominaciones, y en 'Barbie'.