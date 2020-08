$!Creciente industria cinematográfica dominicana en sus aguas, gracias al Tanque de Agua “Horizon Water Tank”

La Historia de los Tanques Acuáticos

El Horizon Water Tank de Pinewood Dominican Republic Studios

Diving Services DR

Sánchez Martínez explica que la primera producción realizada en el tanque fue la película “The Return of Xander Cage” (2017), protagonizada por el actor Vin Diesel. Diesel es conocido por ser una de las estrellas principales en la saga cinematográfica “The Fast and the Furious”. “Fue tamaño reto trabajar con Vin Diesel en nuestro primer proyecto, pero el trabajo en equipo, bien acoplado, dio excelentes resultados. Al día de hoy Diesel ha utilizado el tanque y nuestros servicios para varios proyectos y producciones”.

La Seguridad en el Tanque no es Negociable

Ese entrenamiento se llama “Entrenamiento de Agua Confinada” y, explica Sánchez Martínez: “Ese entrenamiento no aplica para bucear en aguas abiertas, sino en aguas confinadas, dígase una piscina. No otorgamos ni licencias ni certificados”.

La Logística del Tanque de Agua

Diving Services UK: Un poco de historia

Producciones Realizadas en República Dominicana

Desde 2017 el tanque ha realizado importantes producciones, como: “The Return of Xander Cage”; “47 Meters Down”; “47 Meters Down Uncaged”; “Malibu Games”; “On the Line”; “Capsized: Blood on the Water” y “The Detour”. En la producción “Capsized...”, trabajaron dentro del tanque con un velero de 50 pies de largo. Con gran orgullo Sánchez relata: “Hay que ver las escenas con mucho cuidado para determinar si fueron filmadas en el mar o en la piscina. Eso fue un gran logro. Y en ´47 Meters...´ se montó un fondo marino en el tanque. El montaje del fondo es un reto para cualquiera. Determinar si la escena fue filmada en mar abierto o en el tanque, es un reto aún mayor.

Justo el día que inició la cuarentena en la República Dominicana, la empresa iniciaba la filmación de un nuevo proyecto que se tuvo que suspender de inmediato antes de que cerraran los aeropuertos.