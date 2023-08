Yo sola llevo los gastos del hogar

Preguntas: Hola doctora, tengo una inquietud, yo trabajo y mi esposo tiene un negocio, pero yo siempre, desde que empecé a trabajar, soy la que ha dado la mitad del pago de la casa, pago el cable, si necesita algo ahí estoy, siempre soy la que lo invita a comer, estoy si necesita un boxer, si veo un pantalón se le compro, si veo un poloshirt se lo regalo, siempre le compro tenis porque a él no le gusta gastar. El Día del Padre se le presentó un problema de buscar una suma de dinero y yo no le di un obsequio, pero le entregué seis mil pesos, entonces siempre me echa en cara que no le di regalo ni lo ayudo. Yo siempre si veo la pasola mala lo ayudo, también lo ayudo con los gastos del niño, cuando tengo dinero hago comida buena, compro camarón o salmón, pero él siempre me dice que no le doy de mi dinero y que nunca le he dado ni dos mil pesos, pero cuando cobro y él no tiene le doy su 500 para que se recorte. Trabajo duro en el negocio y no le cobro, le digo no me pague, hago los datos, delivery y preparo los pedidos, le digo que a mí no me pague, pero hay días que estoy cansada y si digo que no voy se incomoda.

Respuesta: Me encantaría que tuvieras la oportunidad de leer la carta que me has enviado y que tú misma verifiques que a pesar de todo lo que haces por tu pareja nunca es suficiente para él, y lo peor es que a ese tipo de persona tú le puedes entregar la vida entera y seguirán exigiendo porque siempre quieren más.

Pienso que debes hacer un alto en este camino y replantearte ¿para qué es que tienes una relación? También, deberías pensar el por qué tu pareja no es capaz de valorar y agradecer tus acciones y con esto no quiero que te sientes a esperar una respuesta de parte de él, lo que quiero es que seas capaz de asumir que las cosas no marchan bien porque estás con alguien que no hace el esfuerzo de validar, agradecer y retribuir como debe hacerse en una relación.

Es momento de poner límites, es momento de dejar de pagarle cosas, sé que pensarás que eso es para que se moleste más, pero créeme que de todas formas él siempre buscará los motivos para agredirte.

Vamos a demostrarle a él que vales un montón y que no eres solo una alcancía que está para cubrir sus antojos.