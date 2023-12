Enamorado de una complicada realidad

Pregunta: Hola doctora. Mi caso es el siguiente, soy un joven de 30 años, trabajo en una universidad y hay una mujer que se inscribió en una de las maestrías. Como trabajo directo con educación continua, tengo que verla varias veces al mes e iniciamos una amistad. Ella nunca me ha ofrecido más que eso.

Le cuento que esa mujer es un dolor de cabeza para cualquiera, ella es súper tosca, seca, callada, no le voy a negar, pero a mí me gusta. Una vez la llamé para saber si la podía ver y me dijo que estaba con su pareja.

Guardé distancia porque fue muy categórica en expresar el hecho de que estaba con alguien, pero nunca la he visto con nadie.

No sé cómo abordarla y decirle lo que siento por ella. La he invitado a salir y me dice que no.

Claro, le he tirado para saber si aún sigue con la persona y una vez me dijo que ya se enamoró y no le interesa volver a hacerlo y que está pendiente de esa persona, aunque no están juntos.

¿Qué usted me aconseja, le digo que me gusta y me enfrento al hecho de que me diga que no o me quedo callado y nunca le digo nada?

Respuesta

¡Hola! Lo más preocupante que veo en tu caso es que aún no has querido ver en la totalidad que esa persona no muestra ningún tipo de interés y eres tú que en tu cabeza estás armando tremenda película.

Si lees con detenimiento la carta que me enviaste podrás entender que esa persona no muestra interés alguno y que solo busca quizá una amistad.

Hablas de que no la has visto con nadie, pero estoy casi segura de que solo tienes contacto con ella cuando asiste a la universidad, ¿y el resto del tiempo? ¿Crees que no hace nada? ¿O tal vez eres de las personas que busca en las redes indicios de un romance?

Mi querido, agarra esa esperanza que tienes solo en tu cabeza y mándala lejos, pues una persona puede gustarte mucho, pero eso no es suficiente para que el otro tenga algún tipo de interés en ti.

Si a pesar de esta recomendación no puedes poner distancia, es necesario que asistas donde un psicólogo, ya que sería una fijación o una obsesión como también se le conoce, y el único que saldrá perjudicado eres tú, pues para la otra persona solo serás alguien que no es de confiar.

Leer más El arte de hacer especial la primera vez