Fallece la pionera de la televisión dominicana, Anita Ontiveros

Falleció hoy en su residencia la productora y directora de televisión Anita Ontiveros, quien desde hacía tiempo se encontraba afectada por el Alzheimer avanzado.

Ontiveros se convirtió en la primera mujer directora, productora y camarógrafa en la República Dominicana. Estuvo casada con el también productor, creativo y director de televisión Horacio Lamdrid. La pareja llegó al país procedente de Argentina en 1967.

"Lamento informarte del fallecimiento de mami esta mañana. Se encontraba en su residencia", apuntó Samantha Olivero, hija de la hoy difunta Anita Ontiveros.

De la pensión

En septiembre de 2023, los familiares de Anita Ontiveros denunciaron que no había podido cobrar la pensión que le había otorgado el Estado porque no habían podido recibir su cédula en la Junta Central Electoral debido a que no había sido renovada y figuraba en la lista de inhabilitada por antigüedad.

En ocasión, la Junta Central Electoral envió un comunicado en el precisó detalles de la situación que afectó a la hoy fenecida productora.

"Es importante señalar que la vigencia de la Cédula de Identidad de los extranjeros está condicionada a la vigencia de la residencia legal del mismo, en atención a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 20-2023", agregó el comunicado.

Señalaron que la cédula de identidad para extranjeros residentes legales. "Aquellos extranjeros residentes legales que al momento de la entrada en vigencia de esta ley porten cédula de identidad de extranjeros, deberán renovar la vigencia de la misma, en las condiciones que disponga la Junta Central Electoral", precisó el órgano.

Reconocimientos

En septiembre de 2022 fue la última aparición pública de Anita Ontiveros cuando fue reconocida por Centro Indotel Cultura Digital. En esa oportunidad estuvo acompañada de su familia, así como de quien fue su esposo, Horacio Lamadrid.

Juan Luis Guerra y el hoy fenecido, el productor de televisión Agusto Guerrero enviaron un mensaje en el que elogiaron su trayectoria y celebraba el homenaje realizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.

"Anita Ontiveros ha sido ejemplo de dedicación, entrega y talento en todo lo que hace. Tanto en el arte del baile como en sus múltiples facetas en la televisión como conductora y productora. Recordamos siempre su carácter dulce y el deseo de dar lo mejor a los demás, aplaudimos este reconocimiento a su carrera y nos alegra que reciba esta honra tan merecida", comentó Juan Luis Guerra.

Por su parte, el experimentado productor de televisión Augusto Guerrero, que fue compañero de labores de Anita en la empresa productora Televisa, dijo, acerca de su huella en la industria, que es una mujer que se ganó un sitial de primer orden en la televisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/03/anita-camarografa.jpg Anita Ontiveros dejó su impronta en la televisión. (ARCHIVO)

"Anita Ontiveros tiene una valoración excelente en todos los aspectos en los que ha trabajado. Laboró para la empresa Televisa junto a Yaqui Núñez del Risco, una productora de televisión que se destacó por su calidad. Llegó al país como bailarina de tango junto a Horacio Lamadrid, su esposo. Su valor como persona y trabajadora de la televisión es excelente", indicó.

Agregó: "Su trabajo siempre tuvo belleza visual, contenido. Yo la admiro porque realmente fue quien llevó a Nuria Piera a la televisión. Su obra está ahí y pienso que la gente joven debe conocer que, junto a su ex esposo Horacio Lamadrid, hicieron un excelente trabajo en la televisión dominicana", reflexionó Augusto Guerrero.

TV Imaginativa

En noviembre pasado, la productora de televisión Edilenia Tactuk, dedicó la edición de TV Imaginativa para honrar la trayectoria de Anita Ontiveros. Durante la actividad realizada en el hotel Jaragua, Horacio Madrid, Samantha Olivero y su pequeño nieto subieron al escenario a recibir el reconocimiento.

El acto fue emotivo porque incluyó testimonios antiguos compañeros de labores de Anita Ontiveros, así como imágenes de su trayectoria profesional como bailarina, técnico de televisión, productora y directora.

Junto a Horacio, produjeron el primer programa de televisión kilométrico de la televisión dominicana denominado Domingo de mi Ciudad.

Anita Ontiveros murió a los 75 años de edad.

De su trayectoria Anita fue directora técnica de Color Movil, la empresa que fue fundada por ella y su esposo Horacio Lamadrid. Esta fue la primera unidad móvil a todo color en el país, la cual ha trabajado para canales locales, así como para transmisiones especiales, entre las que se citan los XXII Juegos de 1974, Siete días con el Pueblo (1974). De igual modo, la primera visita del Papa Juan Pablo II (1979) y la de los reyes de España (1976), además de especiales para Miss Universo Internacional (1977). Además de su labor en Color Visión, prestó sus servicios profesionales a Teleantillas, Radio Televisión Dominicana, Rahintel y Súper Canal 33. En su desempeño, lideró la producción, entre otros, de los programas "Otra vez con Yaqui", "De Noche", "Los Dirigentes", "El Gordo de la Semana" y los desaparecidos premios El Dorado.