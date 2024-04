Tuto Guerrero: el creativo detrás de los debates con los candidatos

El productor de televisión Tuto Guerrero calificó de extraordinaria la experiencia que vivió junto a su equipo con la realización de los debates electorales auspiciados por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que tuvieron como escenario al auditorio Horacio Álvarez Saviñón de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Guerrero compartió detalles del montaje, que concluyó la semana pasada con el primer debate presidencial protagonizado por el presidente Luis Abinader, candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno; el expresidente Leonel Fernández, candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo; y Abel Martínez, quien aspira a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana.

El debate de los candidatos presidenciales acaparó la atención de los televidentes, logrando el 13.6 % de la audiencia, seguido por el debate vicepresidencial con el 7.3 %. En tercer lugar, quedó la comparecencia de los candidatos a senadores, que alcanzó el 6.2 %, según los datos compartidos por Tuto Guerrero a Diario Libre.

El productor de televesión compartió detalles del proceso previo a la presentación de los debates en el que participaron alrededor de 400 personas.

En cuanto a la experiencia de realizar por primera vez un debate presidencial, Guerrero mencionó que inicialmente no sabían si se llevaría a cabo, pero con esfuerzo y colaboración, lograron el apoyo necesario, destacando la labor de ANJE en convocar a todos los partidos y garantizar un ambiente de respeto y propuestas.

"Lo primero es que cuando comenzamos a hablar de esto en noviembre, ANJE y nosotros no sabíamos que un presidente iba a decidir. Nosotros íbamos a lanzar todo, toda la plataforma como lo habíamos hecho en el 2020, y dijimos bueno, vamos concentrando en este año, ver si podemos lograr eso. Las expectativas de nosotros eran altas, pero yo creo que dentro de nosotros no, no sabíamos si se iba a dar, porque como habíamos luchado tanto en el 2020 y no se dio, dijimos bueno, vamos a poner todo sobre la mesa. Y febrero sacamos la primera campaña", dijo.

En el ámbito técnico, Guerrero aseguró que se trabajó para garantizar la equidad en la participación y la calidad del evento, logrando consensos entre los partidos y los moderadores seleccionados.

"En mi caso, que era el caso de la producción, yo tenía que garantizar que la participación era equitativa dentro de la dentro de la dinámica del debate, de que las cámaras estuvieran perfectamente colocadas y sean igual en términos de iluminación y de ángulo, en que cuando hubiese una réplica se partiera pantalla y determinar a quién va a dirigir esa réplica. En eso, todos los partidos tuvieron de acuerdo y para nuestra sorpresa, todos los partidos mostraron un gran interés en colaborar", dijo Tuto Guerrero.

Satisfacción

El experimentado creativo de la televisión detalló la importancia que representó para su carrera encarar la producción de los debates".

"Este sin duda es un proyecto más grande de mi carrera, por lo menos de más impacto y en el que más he tenido que estar presente a nivel de logística, técnica, por la envergadura del proyecto. Quizá técnicamente yo he hecho proyectos mucho más complejos, pero a nivel de impacto yo creo que todo este equipo escribe una página en la historia de hacer el primer debate de la República Dominicana", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/29/-ald7493.jpg

Sin traumas

Resaltó que la reunión entre partidos fue tan llevadera. "Uno hacía chistes, o sea, era distinto todo. No había un ambiente hostil para nada, de ninguna de las partes y las discusiones eran buenos señores, tenemos que llegar consenso. Y esos consensos se llegaban rápido. Todos los partidos tuvieron de acuerdo con los presentadores, con los moderadores que se eligieron, o sea, todo fue en consenso. Fue parte de una escena de democracia bellísima que para nada fue un obstáculo", comentó.

El impacto de los debates se sintió a nivel nacional, con una gran participación del público que se reunió para presenciarlos, generando un importante diálogo sobre el futuro del país.

Guerrero expresó su gratitud hacia ANJE y su equipo de trabajo, resaltando el mensaje de unidad transmitido por los debates, especialmente a través de la icónica foto del abrazo entre los candidatos al final del evento.

Equipo de trabajo Sheila Paulino, productora ejecutivaPachy Ramírez, productora Rafa Hernández, productorMayra Poueriet, guionJulio Colombo, jefe de postFélix Cabral, luces y pantallasPatricia Mercado, setVisión metropolitana en la unidad movil de TV Moderadores: Roberto Cavada, Katherine Hernandez, José Monegro, María Elena Núñez, Jessica Hasbun, jean Suriel, Félix victoriano y Addis Burgos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/29/anje.jpg Sol Disla, Tuto Guerrero y José Nelton González. (SUMINISTRADA)

Resaltó el rol de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, entidad a la que agradeció por confiar en él y su equipo de trabajo, en especial a José Nelton González y a Sol Disla

"Y fue un gran honor trabajar ANJE, Ver a jóvenes interesados en la política y en el rumbo de nuestro país nos dice que vamos por un buen camino", detalló.

Este histórico acontecimiento marca un hito en la televisión nacional, ofreciendo a los ciudadanos una oportunidad sin precedentes para conocer las propuestas y visiones de los líderes políticos del país.