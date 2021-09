$!Los Emmy celebran hoy una gala reducida a última hora por la pandemia

Los Emmy, los premios más importantes de la televisión, apuran este domingo los preparativos para celebrar su 73ª edición, que tratará de volver a la normalidad con un evento presencial aunque reducido a última hora por el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos.

Los organizadores han ideado una gala que contará con menos de 600 invitados al aire libre, en Downtown Los Ángeles, para cumplir con las medidas sanitarias, aunque algunas estrellas como Jennifer Aniston han comunicado que no acudirán para minimizar riesgos.

El año pasado, en plena pandemia y sin población vacunada, los Emmy organizaron la primera entrega completamente virtual de la temporada de premios. Este año, con la mejoría de la situación sanitaria, podrán acudir cinco invitados por cada producción nominada.

'The Crown', 'The Mandalorian' y 'Wandavision' parten como las series con más candidaturas, aunque la mayoría de la prensa especializada apuesta por la comedia revelación 'Ted Lasso' y los fenómenos 'The Queen's Gambit' y 'Mare of Easttown' para cosechar los grandes trofeos de la noche.

El formato de miniserie o serie limitada (ficción de una sola temporada) será el más reñido de los premios.

'WandaVision', la gran sorpresa de Marvel, competirá contra 'Mare of Easttown', el fenómeno de HBO que ha recibido el aclamo general de la crítica y que parte con gran ventaja.

Esas dos series amenazan con destronar a 'The Queen's Gambit', la ficción de Netflix que a finales del año pasado despertó una fiebre mundial por el ajedrez y que también se medirá contra 'I May Destroy You' y 'The Underground Railroad'.

En el apartado de drama, 'The Crown' compite contra 'Pose', 'This is Us', 'Lovecraft Country', 'The Boys' y 'Bridgerton'.

En comedia, Apple TV+, la plataforma del gigante tecnológico, podría recibir su primer gran premio gracias a 'Ted Lasso', que lucha contra 'Black-ish', 'Cobra Kai', 'The Flight Attendant', 'Hacks', 'The Kominsky Method' y la polémica nominación de 'Emily in Paris'.