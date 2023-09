Muere Rafael Puglisi, "el dentista de los famosos", hallado sin vida en la piscina de su casa

El renombrado odontólogo Rafael Puglisi falleció el pasado lunes 18 de septiembre a los 35 años, según informó el medio "20 minutos". Conocido como "el dentista de los famosos", perdió la vida en un fatal accidente en su casa, confirmado por su familia a través de un comunicado.

El trágico suceso ocurrió en la casa del dentista en Barueri, Sao Paulo, Brasil. Según la versión de la familia, Puglisi sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico al golpearse la cabeza con el fondo de la piscina. A pesar de los esfuerzos médicos por salvarlo, no se pudo hacer nada por su vida.

"Estamos de luto. Esta mañana Rafa fue a nadar como de costumbre, estaba en casa preparándose para entrar a su piscina y zambullirse, ¡como lo hace todos los días! Pero hoy, Dios quiso que esta inmersión fuera diferente y Rafa terminó golpeándose la cabeza. Los médicos trataron de resucitarlo, pero desafortunadamente llegó muerto al hospital", expresaron sus seres más queridos.

Además, a través de las redes sociales, se hizo un llamamiento para la celebración del velatorio, al cual asistieron algunos de sus clientes más famosos. Otros, por su parte, dejaron mensajes de apoyo, como el jugador de fútbol Rodrygo Goes: "No me lo puedo creer. Descansa en paz, hermano".