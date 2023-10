Alex Rodríguez revela las razones que lo llevaron a subir de peso: "Me perdí un poco"

Alex Rodríguez se "puso para él". El exbeisbolista lleva un estilo de vida mucho más saludable que hace tres años atrás, lo que atribuye a su actual pareja Jaclyn Cordeiro, quien es entrenadora física.

"Mi novia me dijo, 'tienes que tratar de estar en mejor forma'. Así que cambié mi rutina", reconoció en una reciente entrevista con Jennifer Hudson en la que el deportista reveló las razones que lo llevaron a descuidarse.

Según contó, el 2020 fue un año difícil para él. La llegada de la pandemia de COVID-19, el confinamiento y la incertidumbre hicieron que desarrollara hábitos que contribuyeron a que subiera de peso y no se encontrara en su mejor momento.

"Por esa época no sabíamos si íbamos a volver a ver a la gente, yo soy muy sociable, me encanta la gente. Además, estaba tan estresado de estar entre Los Ángeles y Miami, ser CEO de dos compañías, que me perdí un poco", dijo. "Empecé a ganar peso y no me enfocaba en mi salud".

Ahora, Alex exhibe una figura que nada tiene que ver con la de hace tres años. Pero no solo ha bajado de peso: también hubo un cambio en lo personal, pues en lugar de priorizar el trabajo como antes, en estos momentos se enfoca en su salud y bienestar.

"Me levanto por la mañana y no miro el teléfono hasta el mediodía. Estoy en el gimnasio a las 8, estoy dos horas, llego a casa, estoy en la sauna, hago estiramientos, medito. Y luego estoy en mi despacho desde las 12 hasta las 6 de la tarde, y regreso a casa", explicó sobre esta nueva etapa de su vida.

También ha cambiado su alimentación, lo que dice que lo ha ayudado mucho con su bienestar integral. "He eliminado los filetes de carne un poco de mi dieta y añadí 45 minutos de caminata diaria después de cenar, eso me ha ayudado mucho", concluyó.