$!Fernando Villalona vuelve a someterse a prueba de ADN a petición de su supuesta hija

La joven que en su cuenta de Instagram informa que tiene negocios de ropa y de extensiones para el cabello agregó que no lo hace por interés.

La mujer que dice ser hija de “El Mayimbe” lamentó en su momento que la prueba a ADN no fuera en los Estados Unidos, país donde reside.

El artista acudió sin resistencia a la segunda prueba de paternidad externada por Baldera, quien desconfió totalmente de los primeros resultados emitidos en junio, indicando que hubo ‘contradicciones en el proceso’ y que no le entregaron los resultados a ella personalmente.

Primeros resultados

En junio, la abogada de Fernando Villalona, Odalis González, leyó el documento de filiación que concluía lo siguiente: “El resultado es 0.00% de probabilidad de paternidad. Conclusión: el señor Fernando Villalona Ébora es excluido como padre biológico de la señora Ana Carolina Baldera Muñoz, esta conclusión se fundamenta en la incompatibilidad genética que presenta dicha persona con el alegado padre. Esta es una prueba irrefutable”.

Sus palabras

En declaraciones para Despierta América Ana Carolina Baldera detalló porqué pensaba que el cantante era su progenitor. “Fui a una fiesta que él ofreció, y en esa fiesta no era yo, no bailaba, solo quería verlo, mi corazón hablaba. En un momento él subió a cantar con sus hermanos, y yo le dije a mi mamá mira a mi tío y a mi papá, y ella me confesó que él es mi papá”, narró.