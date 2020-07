$!Will Smith y su esposa aclaran relación con el rapero August Alsina

Luego del revuelo que han causado las declaraciones del rapero August Alsina de que había tenido una relación amorosa con Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, con permiso de este, la pareja dio su versión sobre la situación.

En un “Red Table Talk” cara a cara, el espacio que usa Jada para desahogarse y hacer entrevistas, y que transmite por Facebook, los esposos hablaron abiertamente del suceso.

En un extracto de la entrevista que publica el medio CNN en español, explicaron que la relación de ella con Alsina sucedió en un “momento difícil de la relación”, en que estaban separados.

“Decidimos que íbamos a separarnos por un periodo y que tú ibas a descubrir cómo ser feliz”, expuso el actor de Hombres de Negro.

A lo que ella respondió: “En ese momento era indefinido”.

Durante sus declaraciones, Alsina dijo sobre la relación con Jada, que “de hecho, me senté con Will y tuvimos una conversación debido a la transformación de su matrimonio a una sociedad de vida de la que ellos han hablado varias veces, sin involucrar el romanticismo, él me dio su bendición”.

Pero Jada aclaró que la única persona que podía darle permiso en esa situación particular era ella “porque estábamos separados de manera amistosa”. A lo que Will, asintió afirmativamente.

La pareja de actores ha estado casada durante 23 años, y de ese matrimonio nacieron sus hijos Jaden y Willow.