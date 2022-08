Eve Jobs, la hija menor de Steve Jobs, posa para la portada de Vogue Japón

Eve Jobs se está abriendo camino en la industria de la moda. La hija menor de Steve Jobs, que a principios de este año se unió a DNA Model Management, es la portada de Vogue Japón y el rostro de la casa de lujo Louis Vuitton.

“PORTADA DE VOGUE JAPÓN!!!”, escribió la joven de 24 años acompañado de la fotografía de la cubierta de la edición de septiembre de la revista de moda.

A la hija del cofundador de Apple se le ve luciendo una cola de caballo alta con una sudadera oversize con estampado gráfico firmada por Louis Vuitton. Luego de darle mención a todo el equipo que participó en la producción de la sesión fotografía, continuó su mensaje “¡¡¡Gracias, gracias, gracias!!!”.

La joven modelo se encuentra dando sus primeros pasos en el modelaje. Antes de esta portada, Eve fue la protagonista de una campaña para la marca de productos de belleza Glossier y el año pasado debutó sobre las pasarelas para el desfile de Coperni en París Fashion Week. También consiguió un contrato de modelaje con Louis Vuitton, lo que quiere decir que su rostro estará presente en la próxima campaña digital de la firma.

Eve es la menor de las cuatro hijas que tuvo Steve Jobs, procreada junto a la empresaria y filántropa Laurene Powell Jobs, su segunda esposa. Además de la moda, su pasión es la equitación. De hecho, ha logrado destacarse en competiciones de salto. Tras incursionar en el mundo del modelaje, la joven descubrió que no dista demasiado de un concurso de saltos.

“Se trata de dar el máximo en turnos de dos minutos. Nunca me planteé ser modelo y de repente me dije ‘¿por qué no?’ Recurrí a cosas que ya sabía, prendiendo esa parte de mí que siempre se me activaba al competir", explicó en una entrevista para Vanity Fair.