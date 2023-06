Becky G habla por primera vez de su polémica separación con Sebastian Lletget tras su infidelidad

Hace tres meses la cantante Becky G pasó por una situación difícil, pues Sebastian Lletget, su novio de ese momento, confirmó los rumores de infidelidad. Luego de un tiempo, en el que se priorizó ella, la estadounidense habló por primera vez sobre esta situación. La joven no perdonó la acción del hombre con el que estaba comprometida para casarse.

La artista reveló que el 2023 está siendo un gran año para ella, ya que está teniendo más reconocimiento profesional, pero también está demostrando lo fuerte que es en lo personal.

"Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo", declaró en una entrevista para People en Español.

Becky G desea que su vida personal quede en lo privado, por lo que no detalló si actualmente está soltera o no; sin embargo, resaltó que más que el amor hacia una pareja, es mucho más importante el amor propio que se puede tener.

"El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia", comentó.

"El amor propio también requiere poner barreras y honrar tus propias necesidades y deseos. Se trata de escuchar tu voz interior y tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y tus aspiraciones. Se trata de creer en ti misma, de confiar en tus instintos y perseguir lo que trae alegría y plenitud. Lo más importante es que cuando te aceptas y te amas a ti misma primero, todo lo demás cae en su lugar", agregó.

En diciembre de 2022, Becky G y Sebastian Lletget anunciaron su compromiso. Sin embargo, unos meses después, en marzo de este año, luego de que se rumoreara la infidelidad del empresario argentino, él salió a confirmarlo y pedirle perdón a la cantante en las redes sociales por perder la confianza de su pareja.