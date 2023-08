Natti Natasha y el video que está dando de qué hablar, donde deja poco a la imaginación

La cantante de música urbana dominicana Natti Natasha ha querido aprovechar el escándalo de su supuesta filtración de imágenes íntimas y desde hace unos días ha adoptado una línea explícita, tanto en letras como en imágenes, convirtiéndose en un fenómeno en las redes sociales.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre completo de la artista nacida en Santiago de los Caballeros, con una carrera de 18 años, ha publicado un video bailando en la playa. La exponente urbana ha elevado la temperatura con un coqueto traje de baño negro que apenas cubre sus partes íntimas mientras se mueve arrodillada en la arena.

Hace unas horas, la intérprete de "Criminal" y "No me acuerdo" compartió un video disfrutando del sol y la playa con sus millones de seguidores en Instagram, mientras promociona su nuevo sencillo "No Pare".

La reacción de sus seguidores ha sido dividida. Algunos han aplaudido su valentía y su actitud rebelde ante el chantaje, mientras que otros han criticado su enfoque de marketing y han cuestionado su moralidad y su respeto por su hija.

"¿Cuál es la necesidad de mostrar el cuerpo para promocionar una canción?", "No es necesario recurrir a la vulgaridad para conectar con el público y tener éxito con una canción. No es apropiado seguir la moda de los demás. No necesitabas hacer eso", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Natti Natasha es una de las figuras femeninas más destacadas del género urbano, con éxitos como "Criminal", junto a Ozuna, "Sin Pijama", junto a Becky G, y "Las Nenas", junto a Farina, Cazzu y La Duraca.

Ha ganado varios premios y reconocimientos en la industria musical y ha colaborado con otros artistas importantes como Daddy Yankee, Don Omar, Nicky Jam y Wisin & Yandel.