¿A cuánto asciende la fortuna de Karol G y de dónde provienen sus principales ingresos?

Karol G anunció a través de su cuenta de Instagram que realizará una gira por Latinoamérica, incluyendo a Quisqueya, para alegría de sus seguidores dominicanos. La reguetonera colombiana se presentará en el Estadio Olímpico de Santo Domingo el 15 de marzo de 2024.

Según el portal especializado en patrimonios de celebridades, Celebrity Net Worth, en su última actualización de enero de 2023, el patrimonio neto de la cantante ha alcanzado los US$ 25 millones. Esto representa un crecimiento considerable, considerando que a finales de 2021, la plataforma informaba un patrimonio de US$ 8 millones. Estos números no incluyen los ingresos de los últimos meses.

Las giras realizadas por la artista colombiana el año pasado, como el "Bichota Tour" y el "Strip Love Tour", fueron los principales contribuyentes a esta cifra. Según Billboard Boxscore, este último tour fue el más taquillero de una artista latina en Estados Unidos, recaudando US$ 69,9 millones en boletería y vendiendo 410.000 boletos en 33 conciertos en ese país.

Además, los ingresos de Karol G se ven impulsados por el rendimiento de sus canciones en plataformas de streaming y YouTube, así como por su popularidad en las redes sociales. Su canal de YouTube cuenta con 31,4 millones de suscriptores y ha acumulado 17.728 millones de reproducciones desde 2013. En Spotify, tiene 35 millones de seguidores y 51 millones de reproducciones mensuales. En Instagram, su principal red social, cuenta con más de 65 millones de seguidores.

Aunque lleva más de 10 años en la industria musical, fue en 2016 cuando Karol G alcanzó la cima del estrellato tras firmar un contrato con Universal Musica Latin Entertainment. Desde entonces, ha colaborado con reconocidos artistas, lo que la ha convertido en una de las solistas más influyentes y exitosas de la industria. Recientemente, ha logrado superar a grandes exponentes como Daddy Yankee y Don Omar en términos de influencia y riqueza.

Karol G se dio a conocer en la versión colombiana del programa musical "The X Factor", lo que le generó una considerable fama en su país natal. Desde entonces, ha logrado cautivar al público con cada uno de sus sencillos, los cuales se convierten en éxitos poco después de su lanzamiento al mercado.