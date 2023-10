Familia Montaner anuncia nombramiento de Iván Ruíz en Fundación The House Project

La Familia Montaner anunció el nombramiento del productor de televisión Iván Ruíz en la junta directiva de la Fundación The House Project, que este 5 de octubre celebra el Día de los Docentes, reafirmando su compromiso con la educación en Samaná y otras comunidades a través del modelo educativo conocido como "Bayacú".

Iván Ruiz, actual director de Radio Televisión Dominicana y productor de los programas televisivos "El Show del Mediodía" y "Enfasis" (Color Visión), se une con el propósito de continuar expandiendo el alcance de la fundación y su misión, junto a otros distinguidos miembros de dicha junta: Martha Rodríguez Miranda, Gabriel Roitman y Ed Beccle.

"Hoy ofrezco mis manos y mi corazón para ayudar a impulsar la noble misión de esta fundación, transformada en techo de los vulnerables de mi amado Samaná, que con tanto amor abraza la familia Montaner", expresó Ruiz.

Luego agregó que "este es uno de los proyectos más hermosos de los que he sido parte porque la educación el componente que cambia la vida humana y son los niños los portadores de ese cambio".

Evaluna Montaner, presidenta de la fundación, manifestó que "el compromiso al servicio de las comunidades más vulnerables, unido a la amplia experiencia profesional y al inigualable carisma de Iván lo convertirán en un miembro muy valioso para The House Project. Estamos felices y muy agradecidos con su participación en nuestra junta directiva."

The House Project es una fundación que va donde está la necesidad y que cree que cada corazón puede ser un hogar, se indicó en un documento.

Actualmente tiene proyectos de apoyo a comunidades en India, Jordania, Venezuela, Colombia y República Dominicana.

The House Project subrayó que este 5 de octubre es el Día de los Docentes, "una fecha dedicada a honrar a aquellos que dedican sus vidas a la educación, es vital subrayar que la educación de calidad, integral e inclusiva, resulta fundamental en el desarrollo de un país".

En un mundo donde cerca de 400 millones de niños llegan a los 10 años sin saber leer y 250 millones están fuera de la escuela debido la pobreza, el embarazo en adolescentes y el castigo físico, entre otros, es crucial agradecer la labor de los docentes en la formación de futuras generaciones y recordar la necesidad inminente de contribuir entre todos a mejorar el sistema educativo.

En América Latina y el Caribe, el 80% de los niños en edad de terminar la escuela primaria no puede comprender un texto simple. En República Dominicana casi el 50% de los estudiantes que inician el último grado de educación primaria no llegan al último grado del nivel secundario y el 18% de los niños de 5 años no asiste al nivel inicial.

La Fundación The House Project, de la Familia Montaner, quiere dar a conocer el modelo educativo Bayacú, una propuesta educativa que se erige como respuesta a los desafíos globales y nacionales en educación.

Esta escuela pretende ofrecer un entorno de aprendizaje activo y natural que estimule a los estudiantes a construir su propio conocimiento del mundo, adaptándose a su desarrollo, medioambiente, motivación, capacidades y ritmo individual.

"En Bayacú, creemos que la educación es un proceso transformador, una fuerza que puede cambiar vidas y comunidades enteras. Nuestro objetivo es implementar y desarrollar este modelo educativo experiencial y positivo inicialmente en Samaná, con la aspiración de llegue a todo el país", manifestó Marlene Rodríguez Montaner, fundadora de The House Project.

Es por eso que, en colaboración con el Show del Mediodía y su director, Ivan Ruiz, - nuevo miembro de la junta directiva de la fundación - se busca la unión de aliados, comenzando por el Ministerio de Educación (MINERD).

"Bayacú es el resultado de años de investigación y es la evolución en la educación integral de los niños, y con el apoyo de todos, podemos lograr un cambio significativo en el panorama educativo de la República Dominicana", afirmó Iván Ruiz.

Sobre Bayacú

Bayacú es el resultado de años de estudio y recopilación de lo mejor de las filosofías educativas existentes, complementadas con conocimientos en Psicología y salud integral.

Logramos una propuesta educativa diferente. Creemos que más que una revolución, la educación necesita evolución con urgencia. Crear un futuro sostenible es hacer con la luz de cada día una tarea inspiradora.

"Nuestra misión es educar integrando; nuestra visión es aprender haciendo, con amor por las personas, honrando la tierra, en paz con la tribu y con respeto a la vida".

Acerca del Día de los Docentes

Es un día para celebrar cómo los docentes están transformando la educación, para reflexionar sobre el apoyo que necesitan para desplegar plenamente su talento y vocación, y para repensar el camino que queda por delante con respecto a la profesión a nivel mundial.