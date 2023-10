Los dominicanos involucrados en casos de corrupción contra Bob Menéndez

El senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Bob Monéndez, enfrenta su segunda acusación por corrupción y en ambas ocasiones hay un dominicano involucrado, el caso más reciente lo une a José Uribe, señalado por la Fiscalía de Manhattan como el donante de un auto de lujo al matrimonio Menéndez por la intervención en un caso judicial.

Uribe, de 56 años, residente en Union City, Nueva Jersey, junto a los Menéndez y los empresarios Wael Hana y Fred Daibes, enfrenta cargos de conspiración para cometer soborno y conspiración para incurrir en fraude de servicio honesto.

El senador y su esposa Nadine también enfrentan cargos de conspiración para cometer extorsión bajo la apariencia de derecho oficial.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusa a Uribe, un exagente de seguros de Union City y socio comercial del coimputado Hana, de pedirle al senador que interviniera en el procesamiento por parte del fiscal general del estado de uno de sus colegas por fraude de seguros.

A cambio, Uribe le dio a la esposa de Menéndez 15,000 dólares en efectivo, suma que se utilizó para el inicial de un Mercedes-Benz Clase C convertible, valorado en más de 60,000 dólares, según dijeron los fiscales.

De acuerdo con la acusación formal, Uribe no solo ofreció el pago inicial del vehículo, sino que "realizó pagos mensuales a Mercedes-Benz por el convertible entre 2019 y junio de 2022" y "solo dejó de realizar esos pagos mensuales después de que el FBI se acercó a Menéndez, Nadine Menéndez y Uribe en relación con esta investigación".

La compra de este vehículo se relaciona con un accidente mortal que cometió la esposa de Bob Menéndez, el cual ha tomado relevancia en medio de las acusaciones de corrupción contra la pareja, ya que Nadine no enfrentó consecuencias legales por el incidente ocurrido en diciembre de 2018.

El diario The New York Times, que cita entrevistas, informes policiales, videos de cámaras policiales y llamadas a emergencias, sugiere que Menéndez intervino en la gestión del incidente y la impunidad de su entonces novia, lo que supuestamente le permitió no ser sometida a pruebas de alcohol ni drogas, y marcharse luego sin una citación.

La Fiscalía indicó que un mes después del atropello, Arslanian estaba en contacto con el empresario egipcio-estadounidense Wael Hana y tras comentarle que no tenía vehículo -quedó dañado- este le suministró un descapotable Mercedes-Benz de último modelo.

José Uribe era dueño de la desaparecida Inter-America Insurance Agency, LLC, y en 2011 fue acusado de robo por engaño en tercer grado por cobrar las primas de los seguros de automóviles de los clientes, pero sin enviar el monto a las compañías aseguradoras.

Poco tiempo después, Uribe se declaró culpable y el Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey le revocó la licencia de seguros.

"Uribe es conocido por esa 'vaina' de seguros de camiones. En New York y New Jersey lo conocen porque todo el tiempo le gustaba bregar con eso de fraude de los seguros", dijo una fuente a Diario Libre sobre el empresario.

Este caso todavía está bajo investigación, a mediados de septiembre el matrimonio Menéndez se declaró "no culpable" de los cargos que se le imputan y el juicio ha sido fijado para el 6 de mayo del próximo año.

Caso de corrupción con médico dominicano

En 2015 el senador Menéndez, de origen cubano, fue acusado por las autoridades estadounidenses de recibir regalos lujosos para presionar a los funcionarios del gobierno en nombre de un médico dominicano de Florida.

En ese momento, un gran jurado federal en Nueva Jersey lo acusó de múltiples cargos por favores que le hizo a un amigo, el doctor Salomón Melgen, un oftalmólogo dominicano al que Donald Trump indultó en el año 2021. Dicho indulto fue propuesto y respaldado por el propio Menéndez.

Menéndez fue acusado de presionar a funcionarios del gobierno para resolver una disputa de facturación de Medicare a favor de Melgen, asegurar visas para las novias del médico y ayudar a proteger un contrato que tenía el dominicano para proporcionar equipos de inspección de puertos a la República Dominicana.

El médico dominicano fue condenado en 2018 a 17 años de cárcel por 67 cargos relacionados con un fraude al sistema de salud pública estadounidense (Medicare).

En el año 2021, poco antes de terminar su mandato como presidente, Donald Trump indultó a 73 personas implicadas en casos de corrupción, decisión que benefició a Melgen.

El indulto fue apoyado por el senador Bob Menéndez, el representante Mario Díaz-Balart, numerosos miembros de la Brigada 2506, el coronel Mark D. Holten, así como sus amigos, familiares y exempleados.

"El Dr. Melgen fue declarado culpable de fraude en la atención médica y declaraciones falsas. Numerosos pacientes y amigos dan testimonio de su generosidad al tratar a todos los pacientes, especialmente a aquellos que no pueden pagar un seguro médico", dice la declaración de prensa de ese momento sobre los indultos.

Un leal demócrata

Bob Menéndez ha sido senador desde 2006 y antes fue miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez ha sido un incondicional demócrata en el Congreso durante tres décadas.

Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ha sido un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba, acérrimo enemigo de Venezuela y China, y defensor de Israel.

Menéndez, de 69 años, está libre bajo fianza de 100,000 dólares; su esposa tiene otra de 250,000 dólares.