Los nombres de Bill Clinton y el príncipe Andrés vuelven a aparecer relacionados con Epstein

En medio de una gran expectación, un tribunal comenzó a publicar el miércoles por la noche un nuevo lote de documentos judiciales previamente secretos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero de la jet set que se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

Las redes sociales han estado plagadas en las últimas semanas con publicaciones que especulan que los documentos incluirían una lista de hombres ricos y poderosos que fueron "clientes" o "coconspiradores" de Epstein.

No existía tal lista. La colección inicial de alrededor de 40 documentos hechos públicos contenía en gran medida material que se había publicado anteriormente, o que había sido cubierto exhaustivamente en casi dos décadas de artículos de periódicos, documentales de televisión, entrevistas y libros sobre el escándalo de Epstein.

Aún así, los registros, que incluían transcripciones de entrevistas con algunas de las víctimas de Epstein, incluían recordatorios de que Epstein se rodeó de figuras famosas y poderosas, incluidas algunas que también han sido acusadas de mala conducta.

Incluyeron menciones de la amistad pasada de Epstein con Bill Clinton, quien no está acusado de ningún delito, y del príncipe Andrés de Gran Bretaña, quien previamente resolvió una demanda que lo acusaba de tener relaciones sexuales con una niña de 17 años que viajó con Epstein.

Los documentos que se están revelando están relacionados con una demanda presentada en 2015 por una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre. Ella es una de las docenas de mujeres que demandaron a Epstein diciendo que había abusado de ellas en sus casas en Florida, Nueva York, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Nuevo México. Esta demanda en particular fue contra la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en 2021 por ayudar a reclutar a las víctimas de Epstein y cumple una pena de prisión de 20 años.

Epstein, un millonario conocido por asociarse con celebridades, políticos, multimillonarios y estrellas académicas, se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba el juicio por un cargo de tráfico sexual.

La demanda de Giuffre contra Maxwell se resolvió en 2017, pero el tribunal había mantenido algunos documentos judiciales tachados o sellados debido a preocupaciones sobre los derechos de privacidad de las víctimas de Epstein y otras personas cuyos nombres habían surgido durante la batalla legal.

Solo alrededor de 40 de esos documentos se hicieron públicos el miércoles. En los próximos días se darán a conocer más.

Los registros incluían las declaraciones de varias de las víctimas de Epstein, muchas de las cuales han contado sus historias públicamente anteriormente.

Giuffre dijo que el verano en que cumplió 17 años, fue atraída de un trabajo como asistente de spa en el club Mar-a-Lago de Trump para convertirse en "masajista" de Epstein, un trabajo que implicaba realizar actos sexuales.

Llegó a un acuerdo en una demanda contra el príncipe Andrés en 2022 en la que afirmaba que había abusado sexualmente de ella durante un viaje a Londres. Ese mismo año, Giuffre retiró una acusación que había hecho contra el exabogado de Epstein, el profesor de derecho Alan Dershowitz, diciendo que "pudo haber cometido un error" al identificarlo como un abusador.

¿Quién más en la lista?

Los registros publicados el miércoles incluían muchas referencias a Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés cercano a Epstein que estaba a la espera de juicio acusado de violar a niñas menores de edad cuando se suicidó en una cárcel de París en 2022. Giuffre estaba entre las mujeres que habían acusado a Brunel de abuso sexual.

El nombre de Clinton surgió porque Guiffre fue interrogada por los abogados de Maxwell sobre inexactitudes en artículos periodísticos sobre su tiempo con Epstein, incluido un artículo que la citaba diciendo que había viajado en helicóptero con Clinton y coqueteado con Donald Trump. Giuffre dijo que ninguna de esas cosas sucedió realmente.

El juez dijo que un puñado de nombres deberían permanecer tachados en los documentos porque identificarían a las personas que fueron abusadas sexualmente. The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que decidan contar sus historias públicamente, como lo ha hecho Giuffre.

El juez no ha fijado una fecha para que todos los documentos se hagan públicos, pero se espera que lleguen más documentos en los próximos días.

Otras declaraciones

Entre los documentos desclasificados hoy hay varias declaraciones de Giuffre y de Maxwell. También hay una declaración de Johanna Sjoberg, otra de las víctimas de Epstein, alegando que el príncipe Andrés de Inglaterra le tocó los pechos en el hogar del financiero en Manhattan, cuando ella tenía 21 años.



La historia ya se conocía, pero esta es la primera vez que se hace público el documento judicial con su declaración.



Sjoberg también testificó que Epstein le llegó a comentar que al expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) "le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas", según puede leerse en uno de los documentos.



Clinton, cuyo nombre se ha visto vinculado en varias ocasiones al financiero, asegura que no sabía nada de sus crímenes.



La jueza Loretta Preska, del tribunal federal para el Distrito sur de Nueva York, había ordenado que a partir del 1 de enero se hicieran públicos los documentos, hasta ahora sellados, y que incluyen la identidad de unas 150 personas.

