Texas toma control de parque fronterizo y no permite entrada de agentes de inmigración

La policía de Texas tomó este jueves el control de un parque a las orillas del río Grande y cerró el acceso al público y a agentes federales para evitar que se procese en el área a los migrantes que cruzan de manera irregular, a pesar de la oposición de activistas comunitarios y autoridades locales.



El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, dijo hoy en su cuenta de Facebook que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, había firmado una declaración de emergencia que permitía a los agentes del Departamento de Seguridad (DPS) tomar "control total" de 192,000 metros cuadrados de Shelby Park.



El área era usada por la Patrulla Fronteriza para procesar a migrantes que recién cruzan el río, pero este jueves los soldados de la Guardia Nacional de Texas y los policías del DPS no les permitieron el acceso a los agentes federales, según reportó la televisora CBS.



Salinas dijo que no había solicitado ningún cierre del parque. "Eso no fue lo que acordamos", reprochó.



Desde el año pasado Eagle Pass sostiene un pulso contra las políticas de Abbott para que no se cierre el parque.

Te puede interesar Latinos afrontan sus miedos en un barrio de Texas señalado como "imán de indocumentados"

Ubicado a las orillas del Río Grande, la zona ha sido un punto de interés del DPS para desarrollar tareas del polémico Operativo Estrella Solitaria, emprendido por Abbott en 2021 para detener la inmigración indocumentada pese a que es una tarea federal y con el despliegue de militares y policías.



El sector de Eagle Pass ha estado en la mira nacional desde que el Gobierno de Abbott instaló 300 metros de boyas en el Río Grande en esa área a mediados de julio para detener el paso de migrantes.