Cuatro meses de prisión para Peter Navarro, exasesor de Trump, por desacato al Congreso

Peter Navarro, exasesor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), fue condenado este jueves a cuatro meses de prisión por haberse negado a colaborar con el Congreso en la investigación sobre el asalto al Capitolio de 2021.



La condena llega después de que un tribunal de Washington lo declara culpable en septiembre pasado de dos delitos de desacato por haberse negado a testificar y a entregar documentos al comité de la Cámara de Representantes que investigaba el ataque.



El 6 de enero de 2021, una horda de seguidores de Trump irrumpió en el edifico del Capitolio para impedir sin éxito que el Congreso ratificara la victoria electoral del demócrata Joe Biden en las presidenciales de 2020.



Navarro, quien asesoró a Trump sobre política económica y la gestión de la pandemia de covid-19, formó parte del equipo del expresidente que difundió falsamente que el republicano había ganado esas elecciones y que la victoria de Biden era fruto de un fraude.



Además de la condena a cuatro meses de prisión, el juez Amit Mehta ordenó este jueves a Navarro pagar una multa de 9.500 dólares.



La Fiscalía pedía una condena de seis meses de cárcel para el exasesor de Trump, al que acusó de haber rechazado deliberadamente acudir a una citación del Congreso.



Navarro sostuvo durante el juicio que estaba protegido por la doctrina del "privilegio ejecutivo", lo que significa que no se pueden divulgar ciertas informaciones sin el permiso de Trump.



El comité que investigó el asalto al Capitolio fue creado por la entonces mayoría demócrata de la Cámara de Representantes y en diciembre de 2022 concluyó que Trump incitó la insurrección.



Navarro es el segundo asesor del republicano sentenciado por no colaborar con el comité del Congreso, después de Steve Bannon, quien fue condenado también a cuatro meses, pero de momento no ha pisado la cárcel porque recurrió la sentencia.

